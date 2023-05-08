Скільки часу потрібно на пошуки нової роботи і як їх пришвидшити — Finance.ua

Скільки часу потрібно на пошуки нової роботи і як їх пришвидшити Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Скільки часу потрібно на пошуки нової роботи і як їх пришвидшити

Коли довго шукаєте роботу, складно оцінити свої можливості обʼєктивно. Після розчарувань і відсутності пропозицій вам раптом може здатися, що ви завищили планку щодо зарплати чи офісу, і з такими очікуваннями роботу точно ніхто не запропонує. Тож не дивно, що ви можете погодитися на першу ж пропозицію а потім шкодувати, не отримуючи гідної винагороди і далі продовжуючи знецінювати себе. Або ж навпаки — ви можете вирішити почекати ще кращої пропозиції та перебувати в активному пошуку близько року.

То який термін пошуку роботи вважається нормальним? Коли можна зробити проміжні висновки та як не погодитися на абищо? Експерти robota.ua спробували розібратися із цими питаннями.

Фактори, які впливають на тривалість пошуку роботи

Одразу зазначимо, що універсального терміну пошуку роботи, який був би нормальним, — немає. Для кожної спеціальності, регіону чи рівня посади є свої нюанси. Проте середній час, який йде на пошуки, до 3 місяців.

Оцінити тривалість терміну пошуку роботи можна, проаналізувавши такі фактори:

Ситуація на ринку праці. До прикладу, з початком війни ринок праці завмер і тим, хто шукав роботу у цей, час було дуже непросто. Так само варто враховувати сезонність: восени завжди вакансій більше, аніж влітку, а у період новорічних свят падає активність всіх учасників процесу працевлаштування тощо.

До прикладу, з початком війни ринок праці завмер і тим, хто шукав роботу у цей, час було дуже непросто. Так само варто враховувати сезонність: восени завжди вакансій більше, аніж влітку, а у період новорічних свят падає активність всіх учасників процесу працевлаштування тощо. Попит та пропозиція у вашій сфері. Якщо на одну вакансію у вашій сфері претендує понад 20 кандидатів, то пошуки роботи можуть затягнутися. Вакансії із високою конкуренцією можуть закриватися довго, кандидатів триматимуть у підвішеному стані поки інші ходитимуть на співбесіди, а врешті виберуть найкращого і відмовлять тим, хто в листі очікування.

Якщо на одну вакансію у вашій сфері претендує понад 20 кандидатів, то пошуки роботи можуть затягнутися. Вакансії із високою конкуренцією можуть закриватися довго, кандидатів триматимуть у підвішеному стані поки інші ходитимуть на співбесіди, а врешті виберуть найкращого і відмовлять тим, хто в листі очікування. Стратегія пошукача. Ваша активна робота над пошуком роботи також впливає на його тривалість. Якщо ви відгукуєтеся на одну вакансію на тиждень, а то й рідше, універсальним резюме без супровідного листа, то шукати роботу ви можете ще дуже довго. Згідно зі статистикою, для одного запрошення на співбесіду потрібно відгукнутися на 10 вакансій. І це ще статистика мовчить про те, скільки співбесід потрібно пройти, щоб отримати сам офер.

Ваша активна робота над пошуком роботи також впливає на його тривалість. Якщо ви відгукуєтеся на одну вакансію на тиждень, а то й рідше, універсальним резюме без супровідного листа, то шукати роботу ви можете ще дуже довго. Згідно зі статистикою, для одного запрошення на співбесіду потрібно відгукнутися на 10 вакансій. І це ще статистика мовчить про те, скільки співбесід потрібно пройти, щоб отримати сам офер. Відповідність очікувань та реальності. Наскільки ваш досвід та навички відповідають вимогам вакансії та наскільки ваші очікування відповідають реальним пропозиціям на ринку праці — один із найважливіших факторів. Звична ситуація, коли пошуки тривають довго через те, що кандидат хоче отримувати більше, аніж готові запропонувати більшість компаній для цієї конкретної посади.

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Пошук роботи затягнувся: що робити

Якщо ви проаналізували всі фактори, зрозуміли, що пошук роботи явно перевищив всі прогнозовані терміни та вирішили, що потрібно щось змінювати — розповідаємо, з чого почати.

1. Переглянути вимоги

Для початку радимо подивитися критично на ваші вимоги до роботи. Виокремити, які критерії для вас є вирішальними, а без яких можна обійтися. Не закликаємо повністю понижувати свої очікування і погоджуватися на що-небудь. Лише відкиньте, до прикладу, компенсацію обідів чи печиво в офісі, й відповідних вакансій стане в рази більше.

2. Розвиватися

За час, який ви провели на останній роботі, могло змінитися багато, а ви залишилися на тому ж рівні. Аби підвищити свою цінність на ринку праці та пришвидшити пошуки роботи, потрібно постійно розвиватися, вдосконалювати власні навички, здобувати нові вміння.

3. Приділити увагу резюме

Акцентуємо на тому, що резюме має бути унікальним для кожної вакансії. Тож перш ніж відгукуватися, перепишіть резюме під вимоги вакансії, подивіться, наскільки професійним та слушним виглядає ваше фото, перевірте на помилки та зробіть різний шрифт для кращого його прочитання. Не зайвим буде і скласти супровідний лист для кожної вакансії окремо.

4. Залучайте друзів та колишніх колег

Не варто недооцінювати нетворкінг під час пошуку роботи. Розпитайте у друзів, чи не знають вони про вакансії у вашій сфері, залучіть колишніх колег, які вже давно знайшли нову роботу і можуть порекомендувати вас, повідомте, що перебуваєте в пошуках роботи на своїй сторінці у соцмережі. Все це в сукупності допоможе пришвидшити ваші пошуки.

Під час тривалого пошуку роботи головне — не знецінювати себе. Зробіть роботу над помилками, заручіться підтримкою близьких і будьте впевнені у власному успіху — робота мрії буде у вас в руках.

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