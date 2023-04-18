Чому відмовляють після співбесіди: чотири причини — Finance.ua

Чому відмовляють після співбесіди: чотири причини Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Чому відмовляють після співбесіди: чотири причини

Ваше резюме зацікавлює роботодавців, вас запрошують на зустрічі, але щоразу щось іде не так. Кілька відмов поспіль — привід замислитися, чому на співбесідах думка роботодавців про вас змінюється.

Часто відмова при працевлаштуванні звучить досить туманно: «Ви нам не підходите». Та за цією фразою може ховатися безліч причин.

Краще, звісно, спробувати отримати від рекрутера більш певний зворотний зв’язок. Втім, виходить це не завжди.

Work.ua склав список найбільш ймовірних та поширених причин відмов. Згадайте інтерв’ю, проаналізуйте свою поведінку та змініть стратегію.

Резюме не відповідає тому, про що ви казали на співбесіді

Ми неодноразово писали про те, що до написання резюме треба підходити відповідально і максимально розкривати в ньому всі свої таланти. Втім, показати себе з кращої сторони та збрехати — не одне й те саме.

Навіть невинне перебільшення про знання іноземних мов легко розкривається, і враження може бути зіпсовано.

Переконайтеся в тому, що ваше резюме справляє правильне враження. Якщо ви чесно описали свій досвід, будьте готові підтвердити свої досягнення, розкажіть, до яких показників привела ваша робота. Говоріть сміливо про свої успіхи.

Ви доволі часто змінювали роботу

Це часто насторожує роботодавця. Адже, якщо ви не могли чи не хотіли затриматися на інших роботах, як можна бути впевненим, що цього разу все буде інакше.

Якщо у вас є такі моменти в резюме, то будьте готові пояснити їх. У вас повинні бути вагомі та логічні причини частої зміни місць роботи.

Акцентуйте увагу на своїх сильних сторонах, адже набагато важливіше, що виграла компанія від діяльності фахівця, ніж кількість часу, який він там пропрацював.

Вашої кваліфікації недостатньо або забагато

Якщо ви прагнете отримати престижну та високооплачувану роботу без досвіду та навичок і не зуміли переконати HR в тому, що вам це по плечу, не слід дивуватися тому, що вас не взяли.

Надкваліфікація так само може виявитися проблемою при працевлаштуванні. Це пов’язано з ймовірністю професійного вигорання, втратою інтересу до роботи через відсутність можливостей для самореалізації.

Ви попросили забагато (або замало)

Гроші — дуже гостре питання. Занадто великі запити при низькому рівні професіоналізму неминуче приведуть до відмови. Але можлива і зворотна ситуація: якщо хорошого фахівця влаштовує низький оклад, роботодавець може насторожитися. Так само і тоді, коли ви взагалі не знаєте, скільки хочете отримувати.

Питання постане так чи інакше, щоб бути впевненим, відповідаючи на нього, зверніться до статистики зарплат та наведіть аргументи, чому ви заслуговуєте це місце і ці гроші.

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