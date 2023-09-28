У Мінсоцполітики пояснили, як буде нараховуватися пенсія за бальною системою — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили, як буде нараховуватися пенсія за бальною системою Сьогодні 08:02 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики пояснили, як буде нараховуватися пенсія за бальною системою

Наступного року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду України на 100 млрд грн.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки від цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менше реальної вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок», — сказала Жолнович.

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Крім того, для обрахунку пенсійних виплат буде задіяна бальна система, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку у різні періоди.

«Новий обрахунок передбачає, що за кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення його заробітної плати і середньої, яка була на той місяць в той рік. Тобто, планується обрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11−12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше», — роз’яснила міністр.

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Отримана загальна кількість балів буде унікальною для кожної людини, що дозволить кожного року цей показник оцінювати співставно до середньої заробітної плати в конкретному році і, відповідно, індексувати пенсійні виплати.

«Наразі на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному, за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками», — додала Жолнович.

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Як повідомлялося, уряд наступного року планує зробити пенсійну систему більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

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Укрінформ За матеріалами:

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