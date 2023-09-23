Чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати — Finance.ua
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Чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати

Казна та Політика
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У Міністерстві соціальної політики пояснили, що у всьому винні коефіцієнти, чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати. На це питання дала відповідь Оксана Жолнович.
У коментарях та повідомленнях часто запитують, чому люди, які вийшли на пенсію раніше, отримують менше за тих, хто почав отримувати пенсію недавно, хоча трудовий стаж у цих людей може бути однаковий?

Як рахується пенсія

У кожному місяці заробітна плата порівнюється з середньою зарплатою по країні і виводиться коефіцієнт. Якщо зарплата дорівнює середній, то коефіцієнт — одиниця. Якщо менше, то це — 0,5. Якщо більше — то 2 і так далі" - написала вона в повідомленні.
Ці коефіцієнти якраз і впливають на розрахунок пенсії. Проте, на жаль, чинним законодавством занижений розмір індексації пенсій. Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб це виправити. Щоби більш справедливо вираховувати коефіцієнти, від яких залежить, яку пенсію людина отримує.
Разом з тим важливо не забувати, що розподіл з пенсійного кошика залежить від того, скільки сьогодні українці, що працюють, туди вклали.
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«Коли ми сплачуємо страховий внесок, маємо не забувати, що ці гроші йдуть на пенсії наших бабусь і дідусів. Ні на що інше вони не витрачають. Наприклад, обслуговування Пенсійного фонду становить лише 5% від загальної суми. Це дуже невеликий відсоток, який ви не знайдете в жодному банку», — резюмувалал вона.

Довідка Finance.ua:

  • Відповідно до даних Пенсійного фонду України, станом на 1 травня 2023 року 8,31 млн українських пенсіонерів отримують пенсію на банківську картку. 90% з них обслуговуються у найбільших державних банках — ПриватБанку (4,57 млн осіб або 55%) й Ощадбанку (2,90 млн осіб або 35%).
  • Ще 4% пенсіонерів обслуговуються в Райффайзен Банку, а решта 6% - в інших уповноважених банках, через які здійснюється виплата пенсій, пільг і житлових субсидій, соціальних страхових виплат. Їх на сьогодні 42. Повний перелік можна знайти на сайті ПФУ.

У якому банку краще отримувати пенсію

За матеріалами:
Finance.ua
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