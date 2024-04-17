Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника — Finance.ua

Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника

Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого Захисника і Захисниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство у справах ветеранів України.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України цей процес був ускладнений, в деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:

У паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання. В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

«Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збір відсутніх документів — це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб», — наголосили в міністерстві.

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Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

Для кого буде доступна е-заява

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій.

Процедура через ЦНАП вже працює

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

Нагадаємо, у 2023 році Кабінет Міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій.

Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік. Житло надають місцеві ради та адміністрації, якщо на нього виділено фінансування з бюджету.

Більшість опитаних ветеранів та військовослужбовців вважають , що профільні державні інституції не виконують своє призначення в повному обсязі щодо підтримки ветеранів у їхньому професійному та кар'єрному розвитку.

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