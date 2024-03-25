Скільки роботодавців вже отримали компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю — Finance.ua

Скільки роботодавців вже отримали компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю Сьогодні 07:12 — Казна та Політика

Скільки роботодавців вже отримали компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю

Нині держава виплатила 200 роботодавцям компенсацію за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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«Ця програма на повну запрацювала у листопаді 2023 року, і компенсацію по ній вже отримали 200 роботодавців. Але це тільки початок. На цей рік у нас амбітна планка — створити 10 тисяч місць для осіб з інвалідністю», — сказала Жовтяк.

За її словами, у бюджеті на 2024 рік передбачені кошти на цю програму з урахуванням компенсації за створення зазначеної кількості робочих місць.

Вона повідомляє, що ніяких затримок з їх отриманням наразі немає.

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«Ніяких зволікань по виплатах цих коштів немає. Ми йдемо повністю по програмі. Після надання документів буквально протягом 5−10 днів роботодавці отримують компенсацію», — зазначила очільниця ДСЗ.

Вона нагадала, що згідно з умовами програми, роботодавець, який створює робоче місце для людини з інвалідністю 1-ї групи шляхом придбання обладнання, меблів, техніки та ін., отримає компенсацію у розмірі 15 мінімальних зарплат (до 106,5 тис. грн).

Компенсація за створення робочого місця для людини з 2-ю групою інвалідності становить 10 мінімальних зарплат (до 71 тис. грн).

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