Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців

Особисті фінанси
96
Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців
Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців
Фахівці robota.ua підготували добірку гарячих віддалених вакансій березня для тих, хто хоче заробити, працюючи віддалено. Можливостей влаштуватися на віддалену роботу у престижну компанію та отримувати гідну заробітну плату насправді дуже багато.
Зверніть увагу, що деякі компанії пропонують кандидатам самостійно обрати — працювати в офісі, або ж у будь-якому іншому місці.

Менеджер з внутрішніх контролів у МХП

📍Київ/віддалено
Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій оголошує про відкриття вакансії. Майбутньому працівнику доручать: розробку контрольних процедур та їх масштабування спільно із власниками бізнес-процесів; оцінку ризиків в рамках проєктів з побудови СВК; регулярну оцінку ефективності контролів, зокрема, автоматичних контролів ERP; застосування та впровадження найкращих практик для управління внутрішнім контролем.
Відгукнутися

Редактор стрічки новин в ONLINE.UA

📍Київ/віддалено
Українське незалежне медіа шукає фахівця з досвідом роботи в інтернет-медіа. Якщо ви: маєте досвід роботи у стрічці новин у національних інтернет-виданнях; знаєте, як швидко знайти першоджерело та перевірити достовірність; маєте високий рівень грамотності (українська мова); розумієте основи SEO та SMM; знаєте базові алгоритми роботи Google News — відгукуйтеся.
Відгукнутися
Читайте також

Провідний юрисконсульт (Відділ адміністративного судочинства, взаємодії з контролюючими органами та правоохоронними органами) в МЕТІНВЕСТ

📍Віддалено
Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає фахівця. Що потрібно робити на посаді: вести адміністративні спори; надавати юридичні висновки та консультації; супроводжувати кримінальні провадження; готувати статистичну звітність; моніторити законодавство; вільно орієнтуватися в основних галузях права (адміністративному, податковому, митному).
Відгукнутися

Оператор контакт-центру у «ВЕНБЕСТ»

📍Київ/віддалено
Розглядають кандидатів з досвідом роботи у сфері обслуговування клієнтів, call/контакт-центрі; впевнених користувачів ПК (MS Office: Word, Excel); які вільно володіють українською мовою; вміють працювати зі скаргами та вести діалог з клієнтами; готових навчатися, стресостійких, активних.
Відгукнутися

Керівник Відділу аналітики (Panele Nielsena, Markdata) у Starlight Media

📍Віддалено
Медіагрупа запрошує до співпраці досвідченого фахівця. Анонсовані завдання: організація, запуск та підтримка всіх видів досліджень для компанії, зокрема, панель Нільсен; підтримка роботи панелі Нільсен; розробка методології Ad-hoc досліджень; збір та аналіз вторинних даних; підготовка звітів за результатами досліджень; розробка звітності за соціальними трендами; запуск проєктів з підрядниками.
Відгукнутися

Спеціаліст з контекстної реклами у ROZETKA

📍Київ/віддалено
Інтернет-магазину потрібен фахівець. Розглядають на позицію кандидатів з досвідом роботи в in-house команді та агентстві; досвідом роботи в Google Adwords та Google Analytics; які знають основи інтернет-маркетингу.
Відгукнутися

Спеціаліст з маркетингу (Loyalty) у MAUDAU

📍Київ/віддалено
Серед вимог до кандидатів: досвід роботи — від 2-х років; досвід роботи в e-commerce та/або retail; досвід запуску маркетингових активностей у програмах лояльності; розуміння основних метрик Retention-маркетингу: FR, RPR, ARPU, AOV, LTV, TBP тощо; розуміння основних метрик Loyalty-маркетингу: Redemption Rate, Loyalty MAU, Loyalty Share, Loyalty Customer Rate тощо; досвід роботи з партнерами компанії (B2B negotiations); розуміння основних принципів роботи CRM-систем та систем програм лояльності.
Відгукнутися
Читайте також

Instructional Designer до SKVOT у Laba Group

📍Віддалено або в офісі в Києві, Бухаресті, Празі, Варшаві, Будапешті, Стамбулі
Побажання до кандидатів: досвід у створенні/кураторстві курсів; бажання працювати у сфері онлайн-освіти та впливати на процес навчання; вміння вибудовувати win-win відносини з людьми; здатність швидко опановувати нові знання та легко орієнтуватися в креативних темах; вміння глобально оцінювати продукт (helicopter view) та знаходити можливості для покращення; володіння англійською на рівні Upper-Intermediate.
Відгукнутися

Фінансовий контролер, аналітик/financial planner у ПУМБ

📍Віддалено
Шукають фахівця у Департамент фінансового контролінгу, управління бюджетування та контролінгу корпоративного бізнесу. Серед обов’язків: забезпечення функції бюджетування, план/факт аналізу, підготовки презентацій за сегментами, продуктами корпоративного бізнесу банку; супроводження та вдосконалення бюджетних моделей в IBM Cognos (анонсується навчання на практиці); комунікація з бізнесом в головному офісі щодо плану/факту, виконання KPI, Ad-hoc питань.
Відгукнутися

Middle SEO Specialist у Promodo

📍Віддалено або в офісі в Києві, Львові, Харкові
Агенція маркетингу повного циклу оголошує про відкриття вакансії. Чим буде займатися майбутній працівник: самостійно вести проєкти та спілкуватись з клієнтами; робити комерційні пропозиції для нових клієнтів; оптимізувати наповнення сайту, створювати технічні завдання для копірайтерів; займатися зовнішньою оптимізацією сайтів і працювати з біржами; проводити технічний аудит сайтів і створювати технічні завдання для розробників; аналізувати конкурентів; робити звіти в Looker Studio.
Відгукнутися
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.