Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців — Finance.ua

Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Дистанційна робота: цікаві вакансії від українських роботодавців

Фахівці robota.ua підготували добірку гарячих віддалених вакансій березня для тих, хто хоче заробити, працюючи віддалено. Можливостей влаштуватися на віддалену роботу у престижну компанію та отримувати гідну заробітну плату насправді дуже багато.

Зверніть увагу, що деякі компанії пропонують кандидатам самостійно обрати — працювати в офісі, або ж у будь-якому іншому місці.

Менеджер з внутрішніх контролів у МХП

📍Київ/віддалено

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій оголошує про відкриття вакансії. Майбутньому працівнику доручать: розробку контрольних процедур та їх масштабування спільно із власниками бізнес-процесів; оцінку ризиків в рамках проєктів з побудови СВК; регулярну оцінку ефективності контролів, зокрема, автоматичних контролів ERP; застосування та впровадження найкращих практик для управління внутрішнім контролем.

Редактор стрічки новин в ONLINE.UA

📍Київ/віддалено

Українське незалежне медіа шукає фахівця з досвідом роботи в інтернет-медіа. Якщо ви: маєте досвід роботи у стрічці новин у національних інтернет-виданнях; знаєте, як швидко знайти першоджерело та перевірити достовірність; маєте високий рівень грамотності (українська мова); розумієте основи SEO та SMM; знаєте базові алгоритми роботи Google News — відгукуйтеся.

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Провідний юрисконсульт (Відділ адміністративного судочинства, взаємодії з контролюючими органами та правоохоронними органами) в МЕТІНВЕСТ

📍Віддалено

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає фахівця. Що потрібно робити на посаді: вести адміністративні спори; надавати юридичні висновки та консультації; супроводжувати кримінальні провадження; готувати статистичну звітність; моніторити законодавство; вільно орієнтуватися в основних галузях права (адміністративному, податковому, митному).

Оператор контакт-центру у «ВЕНБЕСТ»

📍Київ/віддалено

Розглядають кандидатів з досвідом роботи у сфері обслуговування клієнтів, call/контакт-центрі; впевнених користувачів ПК (MS Office: Word, Excel); які вільно володіють українською мовою; вміють працювати зі скаргами та вести діалог з клієнтами; готових навчатися, стресостійких, активних.

Керівник Відділу аналітики (Panele Nielsena, Markdata) у Starlight Media

📍Віддалено

Медіагрупа запрошує до співпраці досвідченого фахівця. Анонсовані завдання: організація, запуск та підтримка всіх видів досліджень для компанії, зокрема, панель Нільсен; підтримка роботи панелі Нільсен; розробка методології Ad-hoc досліджень; збір та аналіз вторинних даних; підготовка звітів за результатами досліджень; розробка звітності за соціальними трендами; запуск проєктів з підрядниками.

Спеціаліст з контекстної реклами у ROZETKA

📍Київ/віддалено

Інтернет-магазину потрібен фахівець. Розглядають на позицію кандидатів з досвідом роботи в in-house команді та агентстві; досвідом роботи в Google Adwords та Google Analytics; які знають основи інтернет-маркетингу.

Спеціаліст з маркетингу (Loyalty) у MAUDAU

📍Київ/віддалено

Серед вимог до кандидатів: досвід роботи — від 2-х років; досвід роботи в e-commerce та/або retail; досвід запуску маркетингових активностей у програмах лояльності; розуміння основних метрик Retention-маркетингу: FR, RPR, ARPU, AOV, LTV, TBP тощо; розуміння основних метрик Loyalty-маркетингу: Redemption Rate, Loyalty MAU, Loyalty Share, Loyalty Customer Rate тощо; досвід роботи з партнерами компанії (B2B negotiations); розуміння основних принципів роботи CRM-систем та систем програм лояльності.

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Instructional Designer до SKVOT у Laba Group

📍Віддалено або в офісі в Києві, Бухаресті, Празі, Варшаві, Будапешті, Стамбулі

Побажання до кандидатів: досвід у створенні/кураторстві курсів; бажання працювати у сфері онлайн-освіти та впливати на процес навчання; вміння вибудовувати win-win відносини з людьми; здатність швидко опановувати нові знання та легко орієнтуватися в креативних темах; вміння глобально оцінювати продукт (helicopter view) та знаходити можливості для покращення; володіння англійською на рівні Upper-Intermediate.

Фінансовий контролер, аналітик/financial planner у ПУМБ

📍Віддалено

Шукають фахівця у Департамент фінансового контролінгу, управління бюджетування та контролінгу корпоративного бізнесу. Серед обов’язків: забезпечення функції бюджетування, план/факт аналізу, підготовки презентацій за сегментами, продуктами корпоративного бізнесу банку; супроводження та вдосконалення бюджетних моделей в IBM Cognos (анонсується навчання на практиці); комунікація з бізнесом в головному офісі щодо плану/факту, виконання KPI, Ad-hoc питань.

Middle SEO Specialist у Promodo

📍Віддалено або в офісі в Києві, Львові, Харкові

Агенція маркетингу повного циклу оголошує про відкриття вакансії. Чим буде займатися майбутній працівник: самостійно вести проєкти та спілкуватись з клієнтами; робити комерційні пропозиції для нових клієнтів; оптимізувати наповнення сайту, створювати технічні завдання для копірайтерів; займатися зовнішньою оптимізацією сайтів і працювати з біржами; проводити технічний аудит сайтів і створювати технічні завдання для розробників; аналізувати конкурентів; робити звіти в Looker Studio.

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