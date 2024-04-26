Скільки джуніорів взяли на роботу ІТ-компанії у 2023-му і скільки планують на 2024 рік — Finance.ua

Скільки джуніорів взяли на роботу ІТ-компанії у 2023-му і скільки планують на 2024 рік Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Скільки джуніорів взяли на роботу ІТ-компанії у 2023-му і скільки планують на 2024 рік

У 2023 році 32 опитані IT-компанії найняли 2920 джуніорів в Україні. Для порівняння: у 2022-му 40 компаній запросили на роботу 3989 початківців — на тисячу більше.

Про це свідчать результати опитування Dou.ua.

«П'ятірка компаній, що найняли найбільше джуніорів у 2023 році, — Genesis, Zone3000, Netpeak Group, Ajax та Epam», — сказано в дослідженні.

Найбільш помітна тенденція — серед опитаних компаній стало більше продуктових, які найняли понад 100 початківців кожна.

Продуктові компанії традиційно потребують більше фахівців у маркетингу, аналітиці, менеджменті, HR. Сервісні — більше зосереджені на наймі технічних.

Інфографіка: Dou.ua

Найзатребуваніші напрями

Помітно, що проти 2022 року у 2023-му компанії активніше наймали початківців у маркетингу, менеджменті, продажах. У 2023-му найпопулярніший напрям серед опитаних компаній — підтримка. За ним — розробка, QA і маркетинг.

Інфографіка: Dou.ua

Майже половину джуніорів опитані компанії найняли у Києві та області. На другому місці Львів — 18,5% усіх наймів.

Інфографіка: Dou.ua

Плани щодо найму на 2024 рік

Половина опитаних компаній мають незначні плани щодо найму початківців на цей рік (до 20 фахівців) або не планують набирати нових джуніорів. Але є й ті, які найматимуть початківців у більших обсягах: сім компаній планують взяти до 50 нових фахівців, ще вісім — понад 50.

Інфографіка: Dou.ua

Нагадаємо, за 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.

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Dou За матеріалами:

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