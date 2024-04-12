Скільки податків сплачують ІТ-фахівці в Україні — Finance.ua

Скільки податків сплачують ІТ-фахівці в Україні Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Скільки податків сплачують ІТ-фахівці в Україні

За 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.

Про це повідомляє DOU з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Аналітики сайту обрали для аналізу найбільш популярні серед ІТ-фахівців КВЕДи: 69% залучені за КВЕДом «62.01 Комп’ютерне програмування» і ще 14% — за КВЕДом «62.02 Консультування з питань інформатизації».

Скільки податків платили у сфері комп’ютерного програмування

За 2021 рік фахівці у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності сплатили понад 16 мільярдів до зведеного бюджету. З них 9 мільярдів заплатили фізичні, а 7 мільярдів — юридичні особи.

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У 2022 році цей показник зріс. Так, за видами економічної діяльності у сфері комп’ютерного програмування, консультування сплатили понад 20,6 мільярда гривень. Це на 24% більше, ніж у 2021 році. Фізичні особи заплатили 11,7 мільярда, а юридичні — 8,8 мільярда податків.

У 2023 році сума сплачених податків у цій сфері зросла майже на 45% проти 2021 року і становила понад 23,9 мільярда гривень. Фізичні особи заплатили до зведеного бюджету понад 12,9 мільярда, а юридичні — понад 11 мільярдів.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

«Для порівняння: на державному вебпорталі відкритого бюджету для громадян вказано, що у 2021 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 453 мільярди 804 мільйони 74 тисяч 641 гривню. З огляду на це можна припустити, що ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62, сплатили 1,14% від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету», — зауважили автори дослідження.

У 2022 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 343 мільярди 225 мільйонів 38 тисяч 691 гривню. Тож ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62, сплатили 1,53% від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

У 2023 році всі податкові надходження до зведеного бюджету становили 1 трильйон 638 мільярди 85 мільйонів 2 тисячі 89 гривень. Тож ІТ-фахівці, які працюють за КВЕДами 62, сплатили 1,46% від усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Нагадаємо, за даними Djinni, за перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.

Раніше у DOU повідомляли , що лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

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