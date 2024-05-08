Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями

Особисті фінанси
60
Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями
Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями
Як повідомляє кадровий портал work.uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.
Читайте також
Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:
  • у Львівській (20 000 грн),
  • Одеській (20 000 грн),
  • Дніпропетровській (19 000 грн)
  • Харківській області (18 000 грн).
  • На Київщині спостерігаємо мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.
Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:
  • «Нерухомість» — 40 000 грн, +7% до березня;
  • «Транспорт, автобізнес» — 27 500 грн, +6%;
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 22 000 грн, +5%;
  • «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
  • «Роздрібна торгівля» — 16 500 грн, +3%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 19 000 грн, +3%.
Читайте також
У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 36 500 грн, -9% до березня;
  • «Страхування» — 24 700 грн, -1%;
  • «Фінанси, банк» — 16 840 грн, -1%;
  • «Юриспруденція» — 19 500 грн, -1%.
Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв’язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.

Довідка Finance.ua:

  • Покоління зумерів набагато краще адаптується до дорослого життя та є успішнішим. До цього покоління у країнах Заходу належить 250 мільйонів людей, які народились у період між 1997 по 2012 ріками.
  • Половина з цих людей вже працює, при цьому зарплати у них вищі, ніж в інших, вони легко звільняються та знаходять нову роботу.
Як зумери ставляться до роботи:
  • на відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні;
  • рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року;
  • на роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає - легко звільняються.
Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на картку

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.