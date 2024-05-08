Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями — Finance.ua

Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями

склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні. Як повідомляє кадровий портал work.uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.uaТож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:

у Львівській (20 000 грн),

Одеській (20 000 грн),

Дніпропетровській (19 000 грн)

Харківській області (18 000 грн).

На Київщині спостерігаємо мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

«Нерухомість» — 40 000 грн, +7% до березня;

«Транспорт, автобізнес» — 27 500 грн, +6%;

«Телекомунікації та зв’язок» — 22 000 грн, +5%;

«Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;

«Роздрібна торгівля» — 16 500 грн, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 19 000 грн, +3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 36 500 грн, -9% до березня;

«Страхування» — 24 700 грн, -1%;

«Фінанси, банк» — 16 840 грн, -1%;

«Юриспруденція» — 19 500 грн, -1%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв’язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.

Довідка Finance.ua:

Покоління зумерів набагато краще адаптується до дорослого життя та є успішнішим. До цього покоління у країнах Заходу належить 250 мільйонів людей, які народились у період між 1997 по 2012 ріками.

Половина з цих людей вже працює, при цьому зарплати у них вищі, ніж в інших, вони легко звільняються та знаходять нову роботу.

Як зумери ставляться до роботи:

на відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні;

рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року;

на роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає - легко звільняються.

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