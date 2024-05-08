Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями — Finance.ua

Де зросла зарплата, а де знизилась: суми за областями
Як повідомляє кадровий портал work.uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.
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Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:
- у Львівській (20 000 грн),
- Одеській (20 000 грн),
- Дніпропетровській (19 000 грн)
- Харківській області (18 000 грн).
- На Київщині спостерігаємо мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.
Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:
- «Нерухомість» — 40 000 грн, +7% до березня;
- «Транспорт, автобізнес» — 27 500 грн, +6%;
- «Телекомунікації та зв’язок» — 22 000 грн, +5%;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
- «Роздрібна торгівля» — 16 500 грн, +3%;
- «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 19 000 грн, +3%.
У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 36 500 грн, -9% до березня;
- «Страхування» — 24 700 грн, -1%;
- «Фінанси, банк» — 16 840 грн, -1%;
- «Юриспруденція» — 19 500 грн, -1%.
Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв’язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.
Довідка Finance.ua:
- Покоління зумерів набагато краще адаптується до дорослого життя та є успішнішим. До цього покоління у країнах Заходу належить 250 мільйонів людей, які народились у період між 1997 по 2012 ріками.
- Половина з цих людей вже працює, при цьому зарплати у них вищі, ніж в інших, вони легко звільняються та знаходять нову роботу.
Як зумери ставляться до роботи:
- на відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні;
- рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року;
- на роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає - легко звільняються.
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