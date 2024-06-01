Брак кваліфікованих спеціалістів: як компанії вирішують кадрові проблеми (інфографіка) — Finance.ua

Брак кваліфікованих спеціалістів: як компанії вирішують кадрові проблеми (інфографіка) Сьогодні 13:22

Більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%).

Про це свідчить аналіз Robota. uа, пише Forbes.

Проблеми на ринку праці у 2024 році

За даними дослідження, цього року 75% компаній заявляють про головну проблему — дефіцит кваліфікованих кадрів.

Читайте також Кадрова криза: у яких регіонах відчувається брак робітників

По-друге, 16,1% повідомили про завищені вимоги до заробітної плати працівників у компаніях.

Наступна проблема викликана географічними особливостями бізнесу під час війни (4,1%).

На четвертому місці — відсутність бажання українців йти працювати у маловідомі компанії (2,3%).

Як компанії вирішують проблеми з кадрами

Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.

Серед інших популярних рішень — запровадження програм, спрямованих на молодих фахівців (33%), а також автоматизація процесів (24%).

Як розповів гендиректор Robota. uа Валерій Решетняк, ще одним рішенням стало більш активне залучення працівників з інших країн. Так, 3,6% або близько 20 опитаних компаній розповіли, що запрошують на роботу іноземних фахівців.

Читайте також У Федерації роботодавців повідомили, скільки на кожному підприємстві мобілізованих співробітників

«Торік і на початку 2024-го компанії, особливо ті, що відкривають виробництво на заході України, почали привозити працівників з Індії, Бангладешу, Таджикистану», — уточнив він.

Загалом портал опитав 640 компаній, з них великі підприємства — більш ніж 14%, середні — понад 32%, мікро- та малі — 53%.

зарплата зросла на 2 тис. гривень. Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік

Довідка Finance.ua:

у Держстаті зазначають, якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 р. вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів;

як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн;



НБУ прогнозує, ще вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень;



згідно з опитуваннями бізнесу, найгостріше відчувається брак працівників робочих спеціальностей, а також у сфері логістики та роздрібної торгівлі.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.