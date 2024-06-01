Брак кваліфікованих спеціалістів: як компанії вирішують кадрові проблеми (інфографіка) — Finance.ua
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Брак кваліфікованих спеціалістів: як компанії вирішують кадрові проблеми (інфографіка)

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Більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%).
Про це свідчить аналіз Robota. uа, пише Forbes.

Проблеми на ринку праці у 2024 році

За даними дослідження, цього року 75% компаній заявляють про головну проблему — дефіцит кваліфікованих кадрів.
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По-друге, 16,1% повідомили про завищені вимоги до заробітної плати працівників у компаніях.
Наступна проблема викликана географічними особливостями бізнесу під час війни (4,1%).
На четвертому місці — відсутність бажання українців йти працювати у маловідомі компанії (2,3%).
Брак кваліфікованих спеціалістів: як компанії вирішують кадрові проблеми (інфографіка)

Як компанії вирішують проблеми з кадрами

Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.
Серед інших популярних рішень — запровадження програм, спрямованих на молодих фахівців (33%), а також автоматизація процесів (24%).
Як розповів гендиректор Robota. uа Валерій Решетняк, ще одним рішенням стало більш активне залучення працівників з інших країн. Так, 3,6% або близько 20 опитаних компаній розповіли, що запрошують на роботу іноземних фахівців.
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«Торік і на початку 2024-го компанії, особливо ті, що відкривають виробництво на заході України, почали привозити працівників з Індії, Бангладешу, Таджикистану», — уточнив він.
Загалом портал опитав 640 компаній, з них великі підприємства — більш ніж 14%, середні — понад 32%, мікро- та малі — 53%.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.

Довідка Finance.ua:

  • у Держстаті зазначають, якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 р. вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів;
  • як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн;
  • НБУ прогнозує, ще вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень;
  • згідно з опитуваннями бізнесу, найгостріше відчувається брак працівників робочих спеціальностей, а також у сфері логістики та роздрібної торгівлі.
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За матеріалами:
Novyny.live
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