Кадрова криза: у яких регіонах відчувається брак робітників — Finance.ua
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Кадрова криза: у яких регіонах відчувається брак робітників

Казна та Політика
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Кадрова криза: у яких регіонах відчувається брак робітників
Кадрова криза: у яких регіонах відчувається брак робітників
Більше ніж на чверть зменшилась кількість працівників віком від 15 до 70 років з 2021 по 2023 рік. Головними причинами стали міграція, демографічні втрати та окупація.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
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Так, за оцінками НБУ, робоча сила у віці 15−70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів.
Значну роль (близько 40% від скорочення робочої сили у 2023 році порівняно з 2021 роком) мали демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення (через вірогідні труднощі з пошуком роботи для ВПО, необхідність догляду за іншими членами родини, збільшення кількості пенсіонерів, брак навичок, що мають попит на ринку праці).
Скорочення участі в робочій силі було широкомасштабним за всіма регіонами в Україні, найвідчутніше — у регіонах з активними бойовими діями.
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Нагадаємо, 74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року. Це стимулює компанії пропонувати все більш щедрі пакети стимулів для залучення та утримання кваліфікованих працівників.
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