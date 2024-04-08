У Франківську бізнес відчуває гостру нестачу кадрів — Finance.ua

У Франківську бізнес відчуває гостру нестачу кадрів Сьогодні 20:40

У Франківську бізнес відчуває гостру нестачу кадрів

В Івано-Франківську бізнес відчуває гостру проблему з кадрами; деякі релоковані підприємства через це переїжджають.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомила керівник управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш.

«У нас є бізнес, який релокувався, але переїхав через те, що не міг знайти фахівців. До прикладу, у нас не могли знайти фахівців з металообробки. Проблема з кадрами в нас дуже гостра. Вакансій багато, людей мало», — зазначила Дмитраш.

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За її словами, нині у роботодавців є потреба у швеях, бухгалтерах, є вакансії для молодшого медичного персоналу.

«У центрі зайнятості в нас понад 600 вакансій, а на обліку безробітних перебувають близько 400 людей», — зауважила керівник управління.

Нагадаємо, на Прикарпатті за програмою релокації запрацювали близько пів сотні підприємств.

Укрінформ За матеріалами:

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