Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів — Finance.ua

Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів

У березні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Та попри це, показник конкуренції шукачів знову знизився. На це вплинуло кілька чинників.

Про це сказано в дослідженні Work.ua.

Середньостатистичний портрет шукача лишається незмінним: більшість кандидатів — це молоді жінки, що мають досвід роботи.

Інфографіка: Work.ua

Які чинники вплинули на зниження конкуренції

По-перше, обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників від відвідуваності сайту до, власне, конкуренції.

По-друге, збільшення кількості вакансій сприяє зниженню конкуренції.

По-третє, зниження конкуренції після січневого піка є сезонним явищем на ринку праці.

Тож ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів.

Інфографіка: Work.ua

Падіння конкуренції було практично синхронним. Цей показник зменшився в областях з традиційно високою конкуренцією: Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській. Не стали винятком і пропозиції дистанційної роботи, які завжди цікавлять шукачів найбільше.

Низька конкуренція, як і раніше, у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській області. Щоправда, в останній спостерігається незначне збільшення конкуренції за вакансії. Це може бути повʼязано зі збільшенням кількості шукачів на 7% у цьому регіоні.

Читайте також Ринок праці у лютому: на які посади найбільша та найменша конкуренція

Зменшення конкуренції не оминуло навіть IT-сектор, зокрема і дві найконкурентніші посади — Front-end програміст і верстальник. Однак незначно зросла активність шукачів у відгуках на вакансії вебдизайнера та фармера акаунтів.

Де побільшало шукачів роботи

Щодо географічного розподілу, то побільшало шукачів лише у Херсонській (+7%), Рівненській (+2%) та Миколаївській (+1%) областях. Але в абсолютних числах більшість резюме створені кандидатами з Київщини або тими, хто хоче працювати дистанційно.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.