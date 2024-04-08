Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів

Особисті фінанси
82
Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів
Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів
У березні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Та попри це, показник конкуренції шукачів знову знизився. На це вплинуло кілька чинників.
Про це сказано в дослідженні Work.ua.
Середньостатистичний портрет шукача лишається незмінним: більшість кандидатів — це молоді жінки, що мають досвід роботи.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Які чинники вплинули на зниження конкуренції

По-перше, обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників від відвідуваності сайту до, власне, конкуренції.
По-друге, збільшення кількості вакансій сприяє зниженню конкуренції.
Читайте також
По-третє, зниження конкуренції після січневого піка є сезонним явищем на ринку праці.
Тож ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Падіння конкуренції було практично синхронним. Цей показник зменшився в областях з традиційно високою конкуренцією: Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській. Не стали винятком і пропозиції дистанційної роботи, які завжди цікавлять шукачів найбільше.
Низька конкуренція, як і раніше, у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській області. Щоправда, в останній спостерігається незначне збільшення конкуренції за вакансії. Це може бути повʼязано зі збільшенням кількості шукачів на 7% у цьому регіоні.
Читайте також
Зменшення конкуренції не оминуло навіть IT-сектор, зокрема і дві найконкурентніші посади — Front-end програміст і верстальник. Однак незначно зросла активність шукачів у відгуках на вакансії вебдизайнера та фармера акаунтів.

Де побільшало шукачів роботи

Щодо географічного розподілу, то побільшало шукачів лише у Херсонській (+7%), Рівненській (+2%) та Миколаївській (+1%) областях. Але в абсолютних числах більшість резюме створені кандидатами з Київщини або тими, хто хоче працювати дистанційно.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.