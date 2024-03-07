Ринок праці у лютому: на які посади найбільша та найменша конкуренція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок праці у лютому: на які посади найбільша та найменша конкуренція

Особисті фінанси
44
Ринок праці у лютому: на які посади найбільша та найменша конкуренція
Ринок праці у лютому: на які посади найбільша та найменша конкуренція
У лютому на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 326 784 резюме — на 7% менше, ніж у січні. Найбільше кандидатів прибуло у категоріях «Адміністрація, керівництво середньої ланки», «Продаж, закупівля», «Секретаріат, діловодство, АГВ», «IT, комп’ютери, інтернет», «Сфера обслуговування».
Про це повідомляють аналітики Work.ua.
У дослідженні відзначається, що найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці, що пропонують дистанційну роботу. Тут конкуренція у 5 разів вища за середню на ринку праці.
Читайте також
Якщо не брати до уваги віддалений формат, найвищим є рівень конкуренції за вакансії у Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях.
Найскладніша ситуація із відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях.
Найконкурентнішими залишаються посади зі сфери IT. Примітно, що попри сезонне падіння цього показника, за окремі вакансії конкуренція посилилася (Angular-розробник, Java Developer, Python-програміст).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Натомість найнижча конкуренція — за робітничі (машиніст тепловоза, пилорамник, слюсар-інструментальник) та медичні (ендокринолог, онкохірург, психіатр) професії.
Як порівнювати з січнем, у розподілі шукачів за досвідом, віком і статтю значних змін не відбулося.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Нагадаємо, у січні, на найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів. До таких посад належать Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.
А от найважче знаходили фахівців робітничих професій і медиків. До переліку посад із найнижчою конкуренцією в січні увійшли машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.