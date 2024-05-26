Як змінилася середня заробітна плата українців за рік — Finance.ua

Як змінилася середня заробітна плата українців за рік
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
- січень — 14 974,56 гривень
- лютий — 15 267,60 гривень
- березень — 15 433,98 гривень
Таким чином, порівняно з березнем 2023 року середня зарплата зросла на 15,0% (на 2 010,70 гривень).
Водночас, офіційний рівень інфляції за рік становив 3,2%.
Довідка Finance.ua:
- у Держстаті зазначають, якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 р. вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів;
- як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн;
- НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%;
- у 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна — на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна — на 3,0%.
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