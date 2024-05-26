Як змінилася середня заробітна плата українців за рік — Finance.ua

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Як змінилася середня заробітна плата українців за рік

Особисті фінанси
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Як змінилася середня заробітна плата українців за рік
Як змінилася середня заробітна плата українців за рік
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
  • січень — 14 974,56 гривень
  • лютий — 15 267,60 гривень
  • березень — 15 433,98 гривень
Таким чином, порівняно з березнем 2023 року середня зарплата зросла на 15,0% (на 2 010,70 гривень).
Водночас, офіційний рівень інфляції за рік становив 3,2%.

Довідка Finance.ua:

  • у Держстаті зазначають, якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 р. вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів;
  • як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн;
  • НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%;
  • у 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна — на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна — на 3,0%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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