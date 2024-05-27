У Федерації роботодавців повідомили, скільки на кожному підприємстві мобілізованих співробітників — Finance.ua

У Федерації роботодавців повідомили, скільки на кожному підприємстві мобілізованих співробітників Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

У Федерації роботодавців повідомили, скільки на кожному підприємстві мобілізованих співробітників

На кожному нашому підприємстві - близько 10% мобілізованих співробітників.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

«У нас 8 тис. промислових компаній, і на сьогодні в кожній з них — близько 10% або понад 10% мобілізованих», — сказав він на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя» в Києві в понеділок.

Читайте також На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням

Іллічов зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

За його словами, найбільш оптимальний варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

«Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів найбільший кадровий резерв — це ветерани, які будуть повертатися», — констатував Іллічов.

Читайте також Стефанчук розповів, як ставиться до економічного бронювання від мобілізації

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце й адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, на Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.Про це повідомляєпресслужба Work.ua.Також їх можна знайти за окремим фільтром, де вказують, що компанія бронює працівників на конкретній посаді;

в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.