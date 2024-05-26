На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням — Finance.ua

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На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням

Фондовий ринок
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На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням
На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням
На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.
Про це повідомляє пресслужба Work.ua.
Також їх можна знайти за окремим фільтром, де вказують, що компанія бронює працівників на конкретній посаді.
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У сервісі з пошуку роботи зазначили, що нова функція може допомогти компаніям, які вважаються критично важливими та можуть бронювати працівників, швидше знаходити дефіцитних спеціалістів.
«Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції», — йдеться у повідомленні.
Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій «З бронюванням працівників».
На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням
Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр «Бронювання працівників» на результатах пошуку вакансій.
На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням
Також на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.
На Work.ua додали розділ вакансій із бронюванням
Усі вакансії з бронюванням можна знайти в розділі за посиланням і за фільтром. Станом на 21 травня на сайті доступні вже понад 800 таких пропозицій.
Нагадаємо, в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити.

Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються

За матеріалами:
Finance.ua
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