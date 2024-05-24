Стефанчук розповів, як ставиться до економічного бронювання від мобілізації — Finance.ua

Стефанчук розповів, як ставиться до економічного бронювання від мобілізації Сьогодні 09:11

Фото: pravda.com.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поки що скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації.

«Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як побачу конкретний механізм реалізації», — сказав Стефанчук на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації.

Голова Верховної Ради наголосив, що доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», — наголосив спікер.

Водночас Стефанчук зазначив, що якщо вдасться отримати якийсь досвід, якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов’язками захищати батьківщину, якщо буде можливість досягти справедливості в такому підході, він, можливо, і підтримає цей варіант.

«Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

В Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу. Наразі розглядається опція доопрацювання системи електронного бронювання і вводиться автоматичне продовження всіх бронювань на місяць, після чого цю опцію можна буде повторити.

Однією із останніх озвучених пропозицій стала така: роботодавці самостійно можуть визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

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