У Нацбанку спрогнозували, коли заробітні плати перевищать довоєнний рівень — Finance.ua

У Нацбанку спрогнозували, коли заробітні плати перевищать довоєнний рівень Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

У Нацбанку спрогнозували, коли заробітні плати перевищать довоєнний рівень, unsplash.com

Економіка відновлюється, тому бізнес не припиняє пошук нових працівників. Конкуренція за кваліфікованих працівників зростає, а бізнес реагує на це підвищенням зарплат.

Про це зазначає НБУ у своєму економічному прогнозі.

Кількість вакансій та резюме

Кількість вакансій на сайтах пошуку роботи стрімко зросла з початку року. Водночас кількість резюме навіть зменшилася.

«Зменшення кількості пошукачів роботи може свідчити, що деякі пошукачі вже знайшли роботу, однак бізнесу все одно не вистачає робочих рук», — пояснили в Нацбанку.

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У деяких сферах на одну відкриту вакансію припадає в середньому менше одного резюме.

Де найбільший брак працівників

Згідно з опитуваннями бізнесу, найгостріше відчувається брак працівників робочих спеціальностей, а також у сфері логістики та роздрібної торгівлі.

«Але й у багатьох інших секторах зберігається суттєвий дефіцит кадрів», — додають у НБУ.

Знайти працівника на необхідну позицію стає дедалі важче через наслідки війни, передусім міграцію та мобілізацію.

Крім того, бізнес скаржиться, що досвід, навички та запити кандидатів часто не відповідають тим посадам, що пропонуються.

Скільки ще зберігатиметься така ситуація на ринку праці

У Національному банку прогнозують, що внаслідок війни така напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.

На етапі відбудови країни бізнес ще активніше змагатиметься за нових працівників. У результаті безробіття поступово знижуватиметься, а зарплати зростатимуть досить швидко.

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у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень. НБУ прогнозує, ще вже

Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%. НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна — на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна — на 3,0%;

як повідомляв кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні;

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.



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