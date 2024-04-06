У яких країнах найвищі та найнижчі зарплати — Finance.ua

У яких країнах найвищі та найнижчі зарплати Сьогодні 10:08 — Світ

У яких країнах найвищі та найнижчі зарплати

Економісти прогнозують загальне зниження економічної активності та складний економічний період. Проте на ринку праці є можливості для працевлаштування.

Журналу Ceoworld склав рейтинг країн з найвищою середньомісячною заробітною платою у 2024 році.

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Експерти видання порівняли валову середньомісячну зарплату (в доларах США за поточним курсом) та визначили країни, у яких найвища та найнижча оплата праці.

У яких сферах платять найбільше:

фінансів;

страхування;

електроенергетики;

гірничодобувної промисловості;

інформаційних технологій;

роздрібної торгівлі;

освіти.

Які галузі найменш оплачувані:

адміністративна підтримка;

готельно-ресторанний бізнес;

будівництво.

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Варто зазначити, що у багатьох країнах за останні роки спостерігаються високі темпи інфляції, що може вплинути на купівельну спроможність, тому необхідно це враховувати при порівнянні зарплати в різних країнах.

Зазначається, що темпи інфляції напряму пов’язані з пандемією та пов’язаними з нею перебоями в ланцюгах поставок.

Окрім того, потрібно враховувати геополітичні ризики, такі як війна в Україні, стратегічна конкуренція між США та Китаєм, конфлікт на Близькому Сході, геополітична конкуренція між Індією та Китаєм, а також економічне уповільнення в Китаї.

Усе це посилило проблему, загостривши енергетичну кризу та затримки з постачанням.

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ТОП-10 найбільш високооплачуваних країн у 2024 році

Швейцарія — $8111;

Люксембург — $6633;

США — $6455;

Ісландія — $6441;

Норвегія — $5665;

Данія — $5642;

Канада — $5081;

Гренландія — $4665;

Ірландія — $4622;

Нідерланди — $4581.

Загальна кількість місць у рейтингу склала 196. Україна посіла 107 місце за розміром середньої платні.

Рейтинг країн з найнижчою середньою зарплатою

Сенегал;

Ліберія;

Мадагаскар;



Нігер;



Мавританія;



Північна Корея;



Малі;



Малаві;



Ангола;



Лесото.



Довідка Finance.ua:

середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком;

в Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищили із 7100 до 8000 грн.



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