Чи зберігають роботодавці робочі місця та зарплати мобілізованих працівників — дослідження Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Чи зберігають роботодавці робочі місця та зарплати мобілізованих працівників — дослідження

Українські ІТ-компанії намагаються підтримувати і своїх співробітників у Силах оборони, і ветеранів: для 68% айтівців у війську зберігають робочі місця, а для 60% — грошові виплати.

Про це свідчать результати опитування Dou.ua.

«Найчастіше українські ІТ-спеціалісти вважають, що компанії повинні підтримувати айтівців у війську, ветеранів і брати участь у зборах для Сил оборони. Але програми підтримки ветеранів у компаніях поки що не дуже поширені, хоча понад половина фахівців, які повернулися з війська, їх потребує», — зазначають автори дослідження.

Чи зберігають роботодавці робочі місця та зарплати мобілізованих працівників

Українські ІТ-компанії намагаються підтримувати своїх співробітників у Силах оборони. Про це кажуть як самі компанії, так і айтівці, які є або були у війську під час повномасштабного вторгнення.

Для 68% з них компанії зберігають робочі місця під час служби, а для 60% — грошові виплати (зарплату або її частину).

Інфографіка: Dou.ua

Інфографіка: Dou.ua

Чи мають компанії підтримувати мобілізованих працівників — думка айтівців

Більшість айтівців очікує, що компанії будуть підтримувати (фінансово, збереженням робочих місць, програмами для ветеранів тощо) співробітників, які приєдналися до Сил оборони.

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59% опитаних айтівців очікують, що компанії зберігатимуть робочі місця за співробітниками на час служби. Серед тих, хто має досвід служби чи планує піти служити, понад 60% вважають це гарною ідеєю проти 58% серед тих, хто наразі не планує.

Інфографіка: Dou.ua

68% респондентів вважають: якщо є змога, компанії мають давати грошові виплати співробітникам у війську. 42% підтримують часткову виплату зарплати колегам у Силах оборони (певної її частини чи на певний термін), 26% — зарплату в повному обсязі на весь час служби.

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Айтівці у війську й ветерани, які звільнилися зі служби під час повномасштабного вторгнення, частіше підтримують ідею виплати всієї зарплати протягом всього часу служби (35%).

Інфографіка: Dou.ua

Програми підтримки ветеранів

Також ІТ-спільнота очікує, що компанії будуть підтримувати айтівців, які повернулися після служби.

87% опитаних айтівців вважають, що компаніям потрібно мати програми підтримки ветеранів. Передусім — програми професійного навчання та підвищення кваліфікації (64% вважають їх потрібними).

Самі ветерани теж думають, що програми з навчання та підвищення кваліфікації є потрібними (64%).

Інфографіка: Dou.ua

62% опитаних фахівців також вважають, що ветеранам варто віддавати перевагу під час найму, а чверть — що компанії не мають на це зважати.

49% висловилися, що ветерану варто віддати перевагу, якщо він не поступається іншим кандидатам у професійних вміннях, а 13% — що треба віддавати перевагу, навіть якщо інші кандидати сильніші.

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Ті, хто має досвід служби чи планують іти служити, частіше вважають, що ветеранам треба віддавати перевагу, навіть якщо вони дещо поступаються іншим кандидатам. Деякі айтівці, які заповнили нашу анкету, запропонували компаніям створити окремі вакансії для ветеранів.

Інфографіка: Dou.ua

Довідка Finance.ua:

раніше видання Dou.ua писало, що більшість компаній зберігають робочі місця для айтівців, які приєдналися до Сил оборони. 67% тих, хто служив під час повномасштабного вторгнення, сказали, що компанія залишає за ними місце, хоча більшість не може поєднувати службу і роботу. 20% фахівців усе ж роботодавці звільнили;

в Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного. Одна з причин, про яку кажуть ветерани, — їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами;

Захисники й Захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.



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