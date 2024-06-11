Мобілізація посилилася. У травні до лав ЗСУ призвали рекордну кількість українців — Finance.ua

Мобілізація посилилася. У травні до лав ЗСУ призвали рекордну кількість українців Сьогодні 11:30

Мобілізація посилилася. У травні до лав ЗСУ призвали рекордну кількість українців

Народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко заявив про зростання темпів мобілізації. У травні в армію було призвано стільки людей, скільки протягом останніх чотирьох місяців.

Відповідну заяву Костенко зробив в інтерв'ю Radio NV.

«У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший набір», — сказав Костенко.

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За його словами, серед факторів, які вплинули на посилення мобілізації, — набрання чинності нового закону, а також свідомість громадян.

«Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська», — сказав він.

Ці слова депутата прозвучали під час обговорення питання бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Костенко сказав, що не знає, що відбувається між Міністерством оборони та Міністерством стратегічних галузей промисловості, але дефіцитних фахівців продовжують забирати на фронт.

Він вважає, що дві чи три тисячі мобілізованих працівників підприємств ОПК не зіграли б ролі для армії. Водночас, стверджує депутат, ці люди вкрай важливі для виробництва озброєнь і боєприпасів.

«І ті люди, яких ми набрали, будуть, скажімо так, без якихось боєприпасів чи дронів. Тому що інженери, які їх робили, будуть поруч із ними десь на полі бою битися», — сказав Костенко.

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