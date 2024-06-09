Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників — Finance.ua
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Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників

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Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників
Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників
Українські роботодавці стверджують, що мобілізація є однією з основних причин дефіциту кваліфікованих працівників.
Про це свідчать результати опитування Міністерство економіки України серед роботодавців.

Проблеми українського бізнесу

Зазначається, що 67% опитаних називають мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, а 54% - міграцію.
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При цьому більшість роботодавців вважають, що до початку повномасштабного вторгнення такої проблеми із кваліфікованими працівниками в Україні не було.
58% опитаних представників українського бізнесу називають нестачу кадрів однією з головних проблем.
Серед інших проблем:
  • потреба у зовнішньому фінансуванні - 42% опитаних;
  • ризики, пов’язані з безпекою — 40%;
  • конкуренція — 25%;
  • ланцюжки поставок — 24%.
Також 43% опитаних заявили про труднощі із заповненням вакантних місць цього року.
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При цьому 36% респондентів називають найкращим способом боротьби з нестачею кадрів співпрацю з агентами з працевлаштування, ще 31% - підвищення зарплати, 22% - навчання працівників.
Нагадаємо, видання Bloomberg пише, що дефіцит робочої сили в Україні починає створювати нові проблеми.
Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових. Проте нестача працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, які складають основу економіки воєнного часу.
Водночас, голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей.
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За матеріалами:
Finance.ua
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