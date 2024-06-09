Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників Сьогодні 21:21

Опитування роботодавців: мобілізація — одна з головних причин браку працівників

Українські роботодавці стверджують, що мобілізація є однією з основних причин дефіциту кваліфікованих працівників.

Про це свідчать результати опитування Міністерство економіки України серед роботодавців.

Проблеми українського бізнесу

Зазначається, що 67% опитаних називають мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, а 54% - міграцію.

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При цьому більшість роботодавців вважають, що до початку повномасштабного вторгнення такої проблеми із кваліфікованими працівниками в Україні не було.

58% опитаних представників українського бізнесу називають нестачу кадрів однією з головних проблем.

Серед інших проблем:

потреба у зовнішньому фінансуванні - 42% опитаних;

ризики, пов’язані з безпекою — 40%;

конкуренція — 25%;

ланцюжки поставок — 24%.

Також 43% опитаних заявили про труднощі із заповненням вакантних місць цього року.

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При цьому 36% респондентів називають найкращим способом боротьби з нестачею кадрів співпрацю з агентами з працевлаштування, ще 31% - підвищення зарплати, 22% - навчання працівників.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише , що дефіцит робочої сили в Україні починає створювати нові проблеми.

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових. Проте нестача працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, які складають основу економіки воєнного часу.

Водночас, голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей.

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