Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону — Finance.ua
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Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону

Казна та Політика
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Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону
Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону
Президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону про мобілізацію.
Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна — Північна Європа.
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Зокрема, у президента запитали, як багато військовозобов'язаних в Україні буде мобілізовано після набуття чинності нового закону про мобілізацію.
«Щодо мобілізації, я би просто хотів, аби усі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. У час війни мобілізація обов’язкова», — сказав президент.
Як зазначив Зеленський, проголосований Верховною Ради закон дозволяє деякі зміни до старого закону про мобілізацію і про військовий стан тощо.
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«Сьогодні реєстрація повинна бути обов’язковою для чоловіків мобілізаційного віку. Це цифровізація процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів (мається на увазі реєстрація у додатку „Резерв+“ — Ред.)», — додав Зеленський.
За його словами, раніше ніхто не готувався до такої повномасштабної війни і сьогодні технологічно є можливість зареєструватись кожній людині.
«Це не значить, що ця людина обов’язково йде на фронт. Це обов’язок кожного з нас, хто має мобілізаційний вік, бути зареєстрованим», — сказав Зеленський.
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За його словами, вже на сьогодні більше мільйона людей зареєструвалося.
«Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані. Ще раз підкреслюю. Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, після цього закону вона збільшилась», — наголосив Зеленський.
За матеріалами:
УНІАН
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