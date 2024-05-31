Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону — Finance.ua

Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону Сьогодні 20:30 — Казна та Політика

Мобілізація посилилася: Зеленський прокоментував дію нового закону

Президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону про мобілізацію.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна — Північна Європа.

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Зокрема, у президента запитали, як багато військовозобов'язаних в Україні буде мобілізовано після набуття чинності нового закону про мобілізацію.

«Щодо мобілізації, я би просто хотів, аби усі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. У час війни мобілізація обов’язкова», — сказав президент.

Як зазначив Зеленський, проголосований Верховною Ради закон дозволяє деякі зміни до старого закону про мобілізацію і про військовий стан тощо.

«Сьогодні реєстрація повинна бути обов’язковою для чоловіків мобілізаційного віку. Це цифровізація процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів (мається на увазі реєстрація у додатку „Резерв+“ — Ред.)», — додав Зеленський.

За його словами, раніше ніхто не готувався до такої повномасштабної війни і сьогодні технологічно є можливість зареєструватись кожній людині.

«Це не значить, що ця людина обов’язково йде на фронт. Це обов’язок кожного з нас, хто має мобілізаційний вік, бути зареєстрованим», — сказав Зеленський.

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За його словами, вже на сьогодні більше мільйона людей зареєструвалося.

«Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані. Ще раз підкреслюю. Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, після цього закону вона збільшилась», — наголосив Зеленський.

УНІАН За матеріалами:

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