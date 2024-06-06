Дефіцит кадрів через мобілізацію: як це вплине на економіку України — Finance.ua

Дефіцит кадрів через мобілізацію: як це вплине на економіку України Сьогодні 08:38

Дефіцит кадрів через мобілізацію: як це вплине на економіку України

Дефіцит робочої сили в Україні починає створювати нові проблеми. Про це пише Bloomberg

«Відтік персоналу, який послабив українські сили, що відбивають натиск росії на полі бою, також підриває продуктивність фабрик, будівельних майданчиків, шахт і ресторанів країни, що постраждала від війни», — пише видання.

Дефіцит робочої сили став однією з головних проблем компаній, які намагаються найняти працівників, оскільки пошук роботи забирає більше сил у менеджерів. При цьому наразі заробітна плата має перевищувати рівень до вторгнення росії в лютому 2022 року.

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових. Проте нестача працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, які складають основу економіки воєнного часу.

«Це головоломка для президента Володимира Зеленського, який відчайдушно прагне поповнити сили армії, одночасно гарантуючи, що дефіцит не завдасть шкоди економіці, яка йому потрібна, щоб триматися на плаву», — йдеться у статті Bloomberg.

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«Зараз ми перебуваємо у війні на виснаження. Дуже важко вибрати між маслом і зброєю», — заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю в Києві.

Проблема лише посилюватиметься, запевняють у Bloomberg, оскільки російське вторгнення триває вже третій рік і Київ буде змушений заповнити прогалину, залишену мільйонами людей, які або втекли з країни, або приєдналися до армії, або полягли в боях. Поки українська армія намагається утримати лінію проти російського наступу, її економіка, яка втратила чверть виробництва з початку вторгнення, ризикує бути ще більше послабленою через скорочення робочої сили.

Ніколайчук каже, що падіння економічного виробництва порівняно з 2021 роком було пов’язане зі скороченням наявної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем.

На додаток до приблизно 6 мільйонів людей, які втекли від війни, цю проблему посилили чоловіки, які зникли в тіньовій економіці незареєстрованих працівників, аби ухилитися від призову.



Це політичний виклик, який не можна вирішити за допомогою союзників, які відправляють боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

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