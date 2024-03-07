Тіньовий ринок праці в Україні через мобілізацію зріс до 4 мільйонів людей — Finance.ua

Тіньовий ринок праці в Україні через мобілізацію зріс до 4 мільйонів людей Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Тіньовий ринок праці в Україні через мобілізацію зріс до 4 мільйонів людей

За останні півтора року з офіційного ринку праці України звільнилися приблизно 1,5 млн працівників через необхідність ставати на військовий облік, тому державі треба знайти золоту середину щодо мобілізації.

Про це сказав президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі Українського радіо

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«Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. По одній простій причині. Вони знають, що офіційне працевлаштування військовозобов'язаних — це зразу облік. І це перша причина переходу економіки в тінь. За нашими даними, приблизно 1,5 мільйона людей за останні півтора року просто звільнилися з офіційного ринку праці», — зазначив він.

За словами, Мірошниченка, ці люди не виїхали, вони перейшли в іншу категорію, вони не ухилянти, але вони уникають офіційного обліку. «І на всю цю категорію треба посилити заходи», — заявив експерт.

Він вважає, що в Україні дуже мало говорять про тіньовий ринок праці. «За різними оцінками, у нас до 4 мільйонів і навіть більше — тіньовий ринок праці. Я читав останні дані, там (на тіньовому ринку. — Ред.) близько 3 мільйонів чоловіків. От туди треба зусилля держави направляти, а не йти по найлегшому варіанту. Підприємство „біле“, нормально працює, платить податки, давайте будемо тут шукати працівників для мобілізації», — зазначив Мірошниченко.

Він підкреслив, що в основі бронювання має бути збереження підприємства.

«Це найголовніше. Це те, що говорять і президент, і прем'єр. Він ще про одну цікаву цифру сказав. Що на одного нашого воїна мінімум 8 працівників повинні працювати в економіці . А подивіться скільки всього в нас зараз офіційно працевлаштовано в Україні. Всього-на-всього 10 мільйонів, які повинні забезпечити мільйон людей, які перебувають у Збройних силах. І в нас ще є 10,8 млн пенсіонерів, яких теж треба утримувати за рахунок тієї ж економіки. А ще 2,7 мільйона людей з інвалідністю є. Тобто це велика проблема, яку треба збалансувати. Я думаю, що буде дискусія і під час ухвалення закону про мобілізацію. А потім вже буде нормативний акт уряду стосовно бронювання», — сказав експерт.

Укрінформ За матеріалами:

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