Торік із тіньової зайнятості вивели понад 210 тисяч працівників, — Мінекономіки Сьогодні 09:19

Торік із тіньової зайнятості вивели понад 210 тисяч працівників, — Мінекономіки

У 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.

Про це зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Робота, яка проводиться Держпраці для зниження рівня нелегальної зайнятості, є надзвичайно важливою. Особливо зараз, під час війни, коли мільйони українців змушені були переїхати з небезпечних регіонів та втратили роботу й шукають нову. Окрім того, нагадаю, що фінансування видатків на захист нашої країни ми здійснюємо виключно за рахунок податків та зборів, які збираємо, зокрема й податків з праці», — сказала Бережна.

Завдяки заходам, проведеним Держпраці з метою зменшення рівня тіньової зайнятості, у 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.

Нагадаємо, із червня 2023 року Держпраці надано можливість здійснення позапланових перевірок роботодавців впродовж дії воєнного стану щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці. За цей час службою було проведено 269 позапланових перевірок, під час яких виявлено 3935 порушень трудового законодавства. За результатами перевірок суб'єктам господарювання було видано 279 приписів щодо усунення порушень.

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