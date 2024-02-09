Половина української економіки ховається в тіні: які галузі найпроблемніші — Finance.ua

Половина української економіки ховається в тіні: які галузі найпроблемніші Сьогодні 09:02

Половина української економіки ховається в тіні: які галузі найпроблемніші

Частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь. Крім того, до величезних бюджетних втрат призводить корупція.

Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»).

«Я вважаю, що десь більше половини нашої економіки — в тіні. Держстат надає більш оптимістичні цифри, 30 з лишком відсотків. Але я переконаний, що вони (цифри. — Ред.) є гіршими. Половина економіки в тіні - передусім, це торгівля. Це контрабанда, яка живить нелегальну торгівлю, що створює попит на нелегальні товари, які й завозяться контрабандою і також виготовляються в Україні. Це ринки підакцизних товарів», — зазначив Гетманцев.

За словами нардепа, тінь і корупція — це дві сторони однієї медалі. А тому і боротися з ними потрібно одночасно, хоча для цього потрібен час.

«Тінь — це харчова база для корупції… Ми бачимо, скільки коштує державі корупція… Все одно час потрібний. Все одно люди повинні зрозуміти, що повернення до того, що було до війни, продовження цих практик, несумісним із нашим існуванням. Тому я закликаю керівників усіх державних органів ввести „терор“ щодо підлеглих стосовно корупції», — заявив Гетманцев.

«Я переконаний, що треба ще зачищати і паливо, і горілку (ринки пального та алкоголю. — Ред.), і гральний бізнес. Але це вже така робота з деталями. А там, де треба більше докладатися на 2024 рік, — це детінізація тютюну. Там величезні суми, більше 20 млрд (грн. — Ред.) ми рахуємо по року… А другий напрям великий — це контрабанда. Там більше 100 млрд по року ховається в тіні, але це не тільки сама контрабанда, це і детінізація торгівлі. Ввівши РРО і штрафи за їх невикористання з 1 жовтня, ми бачимо щоденний приріст +20% чеків. Це говорить про те, що торгівля помалу, але виходить із тіні», — пояснив Гетманцев.

При цьому він уточнив, що у деяких сферах вже вдалося досягти серйозних успіхів. Зокрема, це детінізація на ринку грального бізнесу.

«Понад 10 млрд (грн. — Ред.) зібрали з цього ринку в 2023 році тільки податками, це не рахуючи плати за ліцензії, там ще близько двох мільярдів. Наприклад, у 2022 році ми зібрали всього 700 млн, а в 2021-му — 200 млн. Це абсолютно непорівнянні цифри», — підрахував нардеп.

Він також повідомив про здобутки з детінізацією ринку палива. «У нас є гравці, це великі мережі АЗС, які ще у 2022-му році та на початку 2023-го були у тіні, маючи податкове навантаження 0 грн/л, а восени вони мали вже середнє навантаження по галузі, більше за гривню. Ми маємо збільшення ПДВ на літр майже в 5 разів (за 2023 рік — ред.). Бачимо і збільшення надходжень, і детінізацію цього ринку», — зазначив Гетманцев.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.