В «Дія» снова доступны услуги для водителей — Finance.ua

В «Дія» снова доступны услуги для водителей Сегодня 14:33 — Личные финансы

В «Дія» снова доступны услуги для водителей

Перерегистрация транспортных средств и обмен водительского удостоверения в «Дія» снова доступны.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«С 28 мая возобновляется возможность получить сервисные услуги МВД в приложении „Дія“. Сегодня уже снова можно обменять водительские права и продать авто, мотоцикл или мопед через смартфон», — сказано в сообщении.

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Предоставление услуг сервисных центров МВД в приложении «Дія» было временно приостановлено в связи с изменением реквизитов для оплаты счетов. Ограничения действовали с 24 по 27 мая включительно.

Перерегистрация транспортного средства

Перерегистрировать транспортное средство могут только физические лица, если у них первая продажа в году.

Имеющиеся номерные знаки можно оставить или получить новые — специальной серии DI.

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Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение.

Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться автомобилем, когда документ отобразится в «Дія».

Обмен водительского удостоверения

При обмене водительского удостоверения в «Дія» заказчик выбирает путь получения документа:

в любом удобном сервисном центре МВД;

в отделении Укрпочты или курьером по адресу.

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Также можно заказать только электронное водительское удостоверение (э-удостоверение). Э-удостоверение водителя и э-свидетельство о регистрации транспортного средства действительны только на территории Украины.

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