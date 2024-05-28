В «Дія» снова доступны услуги для водителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» снова доступны услуги для водителей

Личные финансы
1
В «Дія» снова доступны услуги для водителей
В «Дія» снова доступны услуги для водителей
Перерегистрация транспортных средств и обмен водительского удостоверения в «Дія» снова доступны.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«С 28 мая возобновляется возможность получить сервисные услуги МВД в приложении „Дія“. Сегодня уже снова можно обменять водительские права и продать авто, мотоцикл или мопед через смартфон», — сказано в сообщении.
Читайте также
Предоставление услуг сервисных центров МВД в приложении «Дія» было временно приостановлено в связи с изменением реквизитов для оплаты счетов. Ограничения действовали с 24 по 27 мая включительно.

Перерегистрация транспортного средства

Перерегистрировать транспортное средство могут только физические лица, если у них первая продажа в году.
Имеющиеся номерные знаки можно оставить или получить новые — специальной серии DI.
Читайте также
Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение.
Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться автомобилем, когда документ отобразится в «Дія».

Обмен водительского удостоверения

При обмене водительского удостоверения в «Дія» заказчик выбирает путь получения документа:
  • в любом удобном сервисном центре МВД;
  • в отделении Укрпочты или курьером по адресу.
Читайте также
Также можно заказать только электронное водительское удостоверение (э-удостоверение). Э-удостоверение водителя и э-свидетельство о регистрации транспортного средства действительны только на территории Украины.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.