В Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса — Finance.ua

В Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса
В Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса. Этот онлайн инструмент позволит предпринимателям оптимизировать свой рабочий процесс и сэкономить время.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В частности, через Кабинет водителя для бизнеса можно будет назначить надлежащего пользователя.
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«До сегодняшнего дня определить надлежащего пользователя через приложение „Дія“ или Электронный кабинет водителя имели право исключительно физические лица, а сейчас эта услуга будет доступна и для юридических лиц без посещения сервисных центров МВД», — сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
По его словам, на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс. транспортных средств.
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«За 2023 год юридическими лицами совершено более 10 тысяч операций по назначению надлежащего пользователя, физически совершая визит в сервисные центры МВД. Это относительно небольшое количество операций, и в частности мы связываем такой низкий показатель с неудобным механизмом получения услуги. Цифровизация должна изменить ситуацию к лучшему», — сообщил Драпятый.
Функции Кабинета водителя для бизнеса:
- просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и надлежащего пользователя;
- назначение надлежащего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц для каждого транспортного средства;
- назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь);
- получение информации о статусе заказанных услуг.
Регистрация в Кабинете водителя для бизнеса
Доступ к сервису предоставляется через авторизацию под электронной печатью предприятия.
После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.
Как назначить надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса
- Ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку.
- Физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя.
- Заявка обрабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.
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