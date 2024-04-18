В столице ввели новые штрафы для водителей — Finance.ua

В столице ввели новые штрафы для водителей Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

В столице ввели новые штрафы для водителей

В украинской столице были введены новые штрафы для водителей. Речь идет о запрете парковки на велосипедных дорожках.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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«Парковка на велосипеде — это нарушение ПДД. Ежедневно мы обнаруживаем водителей, наблюдающих остановку или стоянку с нарушением правил дорожного движения. Также, водителей, которые паркуются на полосе, предназначенной для велосипедистов. Патрульные привлекают к ответственности нарушителей и проводят с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушение правил в будущем» — говорится в сообщении.

Штраф

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 гривен.

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Напомним, ассоциация «Укравтопром» присоединилась к сотрудничеству с Европейской ассоциацией автопроизводителей. Об этом сообщили в УкрАвтопроме. Совет директоров Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) одобрил членство Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром) в координационном комитете ACEA со статусом наблюдателя. Статус полного члена Комитета предоставляется только ассоциациям стран ЕС. Работа этого комитета сосредотачиваются на политических/регуляторных изменениях, относящихся к автомобильному сектору.

Справка Finance.ua:

На днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий, на нужды ВСУ. Изымать автотранспорт будут у тех граждан, в собственности которых более 1 авто.

По словам Андрея Вовка, изъять ТС для нужд армии могут не только у владельцев, являющихся мужчинами, но и у любого гражданина, например, у женщины или несовершеннолетнего.

Согласно Конституции, каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну. И не важно, какой у него пол.

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