В столице ввели новые штрафы для водителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице ввели новые штрафы для водителей

Технологии&Авто
23
В столице ввели новые штрафы для водителей
В столице ввели новые штрафы для водителей
В украинской столице были введены новые штрафы для водителей. Речь идет о запрете парковки на велосипедных дорожках.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Читайте также
«Парковка на велосипеде — это нарушение ПДД. Ежедневно мы обнаруживаем водителей, наблюдающих остановку или стоянку с нарушением правил дорожного движения. Также, водителей, которые паркуются на полосе, предназначенной для велосипедистов. Патрульные привлекают к ответственности нарушителей и проводят с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушение правил в будущем» — говорится в сообщении.

Штраф

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 гривен.
Читайте также
Напомним, ассоциация «Укравтопром» присоединилась к сотрудничеству с Европейской ассоциацией автопроизводителей. Об этом сообщили в УкрАвтопроме. Совет директоров Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) одобрил членство Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром) в координационном комитете ACEA со статусом наблюдателя. Статус полного члена Комитета предоставляется только ассоциациям стран ЕС. Работа этого комитета сосредотачиваются на политических/регуляторных изменениях, относящихся к автомобильному сектору.

Справка Finance.ua:

  • На днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий, на нужды ВСУ. Изымать автотранспорт будут у тех граждан, в собственности которых более 1 авто.
  • По словам Андрея Вовка, изъять ТС для нужд армии могут не только у владельцев, являющихся мужчинами, но и у любого гражданина, например, у женщины или несовершеннолетнего.
  • Согласно Конституции, каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну. И не важно, какой у него пол.

КАСКО дешевле, чем в страховой

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.