Сделан еще один шаг к евроинтеграции украинского автопрома — Finance.ua

Сделан еще один шаг к евроинтеграции украинского автопрома Сегодня 21:31 — Технологии&Авто

Ассоциация «Укравтопром» присоединилась к сотрудничеству с Европейской ассоциацией автопроизводителей.

Об этом сообщили в УкрАвтопроме.

Совет директоров Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) одобрил членство Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром) в координационном комитете ACEA со статусом наблюдателя. Статус полного члена Комитета предоставляется только ассоциациям стран ЕС.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) объединяет 15 крупнейших европейских производителей легковых автомобилей, грузовиков, фургонов и автобусов.

Сотрудничество ACEA с национальными автомобильными ассоциациями проходит в рамках координационного комитета ACEA.

Работа этого комитета сосредотачиваются на политических/регуляторных изменениях, относящихся к автомобильному сектору.

Справка Finance.ua:

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это рекордный показатель за последние 22 месяца. Об этом пишет Укравтопром. Доля новых авто в этом количестве составляла 59%.

Стало известно, сколько автомобилей продали украинцы через «Дія» в течение трех месяцев. В течение трех месяцев с начала запуска услуги «Дія» перерегистрировали 30 355 транспортных средств.

ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте. В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

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