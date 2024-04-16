ТОП-7 самых экономичных автомобилей с литровым двигателем — Finance.ua

ТОП-7 самых экономичных автомобилей с литровым двигателем Сегодня 04:53 — Технологии&Авто

ТОП-7 самых экономичных автомобилей с литровым двигателем

Автомобили с объемом двигателя в 1,0 литра уже считаются достаточно экономичными. Впрочем, существует перечень моделей, лучших в этом сегменте.

Британский портал WhatCar составил рейтинг топ-7 экономичных автомобилей с 1,0-литровым двигателем. Традиционно такие двигатели были уделом недорогих малолитражек, но сегодня их можно встретить в ряде небольших внедорожников и даже в некоторых семейных автомобилях. Хотя вы вряд ли будете поражены их мощностью, эти двигатели обычно оснащены турбонаддувом, поэтому большинство из них обеспечивают удивительно оживленное ускорение. Более того, это одни из самых доступных автомобилей — особенно если вам не нравится гибрид или электромобиль.

Топ-7 экономичных авто с литровым двигателем

Отметим, что в этом случае речь идет о MPG (Miles Per Gallon). То есть то, сколько миль (км) машина может проехать на одном галлоне горючего. Что касается британцев, то у них один галлон равен 4,54 литра.

На седьмой позиции расположился Seat Leon. Официальный MPG этой модели составляет 64,2 мили (103,3 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 53,1 мили (85,4 км). Город — 42,9 мили (69 км). Автострада — 48,6 миль (78,2 км). Сельская местность — 68,9 мили (110,8 км).

Шестую строчку занимает KIA Picanto. Благодаря аккуратной управляемости, большому (по стандартам класса) багажнику и отличной информационно-развлекательной системе в верхних комплектациях, Kia Picanto зарекомендовал себя как хорошо исполненный городской автомобиль. Этот двигатель является наименее мощным предложением для Picanto, но если вы не планируете много ездить по автомагистралям, он хорошо выполняет свою работу. Стоит отметить, что протестированная модель уже снята с производства, поэтому ее можно купить только подержанную. Хорошая новость состоит в том, что нынешний Picanto остается очень экономичным выбором.

Открывает первую пятерку Seat Ibiza. Официальный MPG этой модели составляет 55,4 мили (89,1 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 54 мили (86,9 км). Город — 45,1 мили (72,5 км). Автострада — 48,8 миль (78,5 км). Сельская местность — 69,4 мили (111,6 км).

Четвертое место принадлежит Suzuki Baleno. Официальный MPG этой модели составляет 46,8 мили (75,3 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 55,2 мили (88,8 км). Город — 46,6 мили (74,9 км). Автострада — 49,9 мили (80,3 км). Сельская местность — 70,4 мили (113,2 км).

«Бронза» досталась Skoda Citigo. Официальный MPG этой модели составляет 54,8 мили (88,1 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 55,2 мили (88,8 км). Город — 45,9 мили (73,8 км). Автострада — 50 миль (80,4 км). Сельская местность — 70,6 мили (113,6 км).

Хотя механически Skoda Citigo очень похожа на Volkswagen Up, она стоит чуть дешевле, чем новая. Вы больше не можете приобрести новый Citigo, но он еще более доступен, если покупать его с пробегом, и является фантастическим универсалом. Он мощный, комфортный и приятный в управлении — и большинство версий поставляются полезными наборами.

Вторая позиция в активе Volkswagen UP. Официальный MPG 50,7 (81,5 км). Реальный MPG в среднем 56,0 (90,1 км). Город — 44,3 (71,2 км). Автострада — 51,9 (83,5 км). Сельская территория — 72,2 (116,1 км).

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Каждая версия крошечного Volkswagen Up эффективна, но именно эта 59-сильная версия возглавляет таблицу со средним показателем реального потребления горючего 56,0 л/100 км. Эта модель с естественным впрыском (без турбонаддува), возможно, и не имеет большой мощности, но в городе она ведет себя адекватно — к тому же стоит отметить, что ее мощность была увеличена до 64 л.с. с момента фиксации показателей экономичности. Добавьте к этому все другие сильные стороны Up — в частности, продуманный интерьер и удовольствие от вождения — и этот небольшой автомобиль оказывается очень компетентным и простым в использовании.

Вот мы и добрались до лидера, которым стал Suzuki Celerio. Официальный MPG этой модели составляет 65,7 мили (105,7 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 57,8 мили (93 км). Город — 47 мили (75,6 км). Автострада — 53,3 мили (85,7 км). Сельская местность — 73,5 мили (118,2 км).

Celerio — это небольшой хэтчбек, созданный для жизни в городе — и именно там он чувствует себя как дома. Хотя его трехцилиндровый бензиновый двигатель не вызовет у вас восхищения, он достаточно быстр для большинства ситуаций и, как показывают результаты тестов, не должен стоить многое. Хотя Celerio больше не продается как новый автомобиль, б/у экземпляры весьма доступны.

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