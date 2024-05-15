Face ID и камеры наблюдения: сервисные центры МВД усиливают контроль над сдачей водительских экзаменов — Finance.ua

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Face ID и камеры наблюдения: сервисные центры МВД усиливают контроль над сдачей водительских экзаменов

Личные финансы
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Face ID и камеры наблюдения: сервисные центры МВД усиливают контроль над сдачей водительских экзаменов
Face ID и камеры наблюдения: сервисные центры МВД усиливают контроль над сдачей водительских экзаменов
Сервисные центры МВД ужесточили меры контроля за сдачей экзаменов.
Об этом сообщил заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами Главного сервисного центра МВД Павел Ефименко.
В прошлом году в системе сервисных центров МВД был введен проект «Прозрачный экзамен».
Он предполагает создание так называемых экзаменационных хабов, в которых обеспечивается усиленный контроль за процессом сдачи экзаменов.

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«Эти хабы оборудованы современным программно-аппаратным комплексом, включающим защищенную программу DLP, которая делает невозможным удаленное вмешательство в процесс сдачи экзаменов, набор постоянно обновляемых тестовых вопросов и систему Face ID», — сообщил Ефименко.
Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами перекрестной видеофиксации с записью звука: 4 камеры в разных углах и без слепых зон.
«Это исключает любую возможность предполагаемого вмешательства в экзамен и получения подсказки от посторонних лиц», — пояснил Ефименко.

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На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена ​​подсистема Face ID. Перед началом экзамена кандидат в водители должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД. При прохождении тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.
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Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оснащены четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади. Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители, рук, ног и лица экзаменатора сервисного центра МВД.
Напомним, с января 2024 в Телеграме работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД. Он был создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена.
Талонбот показал свою эффективность, и мы расширили его функции. Теперь в чат-боте можно следить за имеющимися талонами на следующие услуги сервисных центров МВД:
  • теоретический экзамен;
  • практический экзамен;
  • регистрационные действия с транспортными средствами;
  • обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

  • в январе в Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. К примеру, изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и другие изменения, которые были учтены в тестовых вопросах;
  • у будущих водителей есть выбор: пройти теоретическую часть обучения в автошколе или овладеть ею самостоятельно. Для этого можно воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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