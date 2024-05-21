Нужен ли военный билет для получения водительского удостоверения — объяснение МВД Сегодня 08:01 — Личные финансы

Нужен ли военный билет для получения водительского удостоверения — объяснение МВД

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Чтобы избежать распространения ложной информации, связанной с этим законом, в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел заявили , что предоставляют услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остался неизменным после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая.

«Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа», — подчеркнули в ведомстве.

Какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения

При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), имеющееся водительское удостоверение.

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

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Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Напомним, с января 2024 в Телеграме работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД. Он был создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена. Теперь в чат-боте можно следить за имеющимися талонами на такие услуги сервисных центров МВД.

В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.

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