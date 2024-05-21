Как в Украине получить водительское удостоверение впервые — инструкция — Finance.ua
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Как в Украине получить водительское удостоверение впервые — инструкция

Личные финансы
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Как в Украине получить водительское удостоверение впервые — инструкция
Как в Украине получить водительское удостоверение впервые — инструкция
Чтобы сдать теоретический экзамен, не обязательно проходить обучение в автошколе. К теоретическому экзамену можно подготовиться самостоятельно.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Алгоритм действий при получении водительского удостоверения

Будущие водители, решившие самостоятельно овладеть теоретическим материалом, могут изучать теорию в соответствии с темами типовой учебной программы.
Также можно воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на экзамене.
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Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней.
У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по теории.
Лица, проходившие теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать теоретический экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.

Обучение в автошколе

Результат теоретического экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. За это время кандидату в водители нужно найти аккредитованное учебное заведение. Это может быть любая автошкола или та, в которой проходили теоретическую подготовку.
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Следующий этап — это обучение в автошколе. Кандидат в водители должен овладеть практическим курсом подготовки, сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство об окончании обучения. Этот документ учебное заведение направляет в сервисный центр МВД.

Практический экзамен

Свидетельство об окончании практического обучения в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время кандидат в водители должен сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Если у кандидата в водители истек срок действия свидетельства об окончании автошколы во время военного положения, такое лицо будет допущено к сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД.
Медицинская справка о пригодности к вождению транспортного средства для сдачи экзаменов должна быть действительной, информация о состоянии здоровья — актуальной.
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В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, следующая попытка может быть не ранее, чем через 10 календарных дней.
Для сдачи практического экзамена предоставляется неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.
Лицо, сдающее практический экзамен в сервисном центре МВД, получает первое водительское удостоверение сроком действия на 2 года.
Инфографика: hsc.gov.ua
Инфографика: hsc.gov.ua
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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