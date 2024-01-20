В Украине обновили вопросы к экзамену для получения водительского удостоверения — Finance.ua

В Украине обновили вопросы к экзамену для получения водительского удостоверения Сегодня 20:07 — Личные финансы

В Украине обновили вопросы к экзамену для получения водительского удостоверения

В Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

«Обновлены тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Эти изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД в соответствии с Правилами дорожного движения», — сказано в сообщении.

К примеру, изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и другие изменения, которые были учтены в тестовых вопросах.

Где можно узнать новые тестовые вопросы

Новые тестовые вопросы и варианты ответов можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы лучше подготовиться к теоретическому экзамену.

Как проходит теоретический экзамен

Теоретический экзамен на знание ПДД в сервисном центре МВД содержит 20 вопросов.

Кандидат должен за 20 минут дать ответы. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.

Вопросы распределяются по следующему принципу:

10 — о правилах дорожного движения;

4 — по основам безопасности движения;

4 — об устройстве и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

2 — о предоставлении первой домедицинской помощи.

Кандидат в водители имеет огромное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Следующая попытка возможна не ранее чем через 10 дней.

Справка Finance.ua:

будущим водителям предоставляется выбор: пройти теоретическую часть обучения в автошколе, или освоить ее самостоятельно. Для этого можно воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене;

с 4 мая 2024 года транспортные средства, на которых проводится практическая учеба и сдача экзаменов, будут обозначаться буквой «Н», а не «У».

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