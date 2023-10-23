Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине — Finance.ua

Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине Сегодня 15:29 — Личные финансы

Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине

Главный сервисный центр МВД открыл доступ к онлайн записи на практические экзамены во все сервисные центры МВД.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это делается, чтобы наши клиенты имели возможность получить талон предварительной записи не только при посещении сервисного центра МВД, но и осуществить запись удаленно в любом удобном для них месте», — говорится в сообщении.

Уже сейчас кандидаты в водители по всей Украине могут дистанционно через функционал э-запись оформить талоны на практические экзамены на даты с 1 ноября. Ранее онлайн запись была доступна в сервисные центры МВД, которые задействованы в пилотном проекте. А сейчас — во все, в которых принимают экзамены.

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Система позволит записываться онлайн в день обращения и заранее, на 13 дней вперед.

Кандидаты в водители, готовые к теоретическому или практическому тестированию, могут выбрать удобные для себя сервисные центры МВД. Их адреса можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как спланировать визит в сервисный центр МВД

1. Соберите пакет документов, необходимый для получения услуги в сервисном центре МВД ( раздел «Услуги» ).

2. Выберите сервисный центр МВД, в котором удобно получить услугу ( раздел «Контакты» ).

3. Выберите способ записи в сервисный центр МВД:

онлайн;

непосредственно в помещении сервисного центра МВД (в терминале или на рецепции, если терминал отсутствует);

4. Следите за появлением на информационном табло номера талона э-записи.

5. Когда на информационном табло появится номер вашего талона, обратитесь к администратору, работающему за рабочим столом с номером, указанным на табло.

6. Предоставьте администратору необходимые для получения услуги документы.

7. Оплатите услугу. При необходимости оплату можно произвести в отделении банковского учреждения, работающего в помещении сервисного центра МВД или с помощью платежного терминала (при его наличии).

8. После получения услуги оставьте свой отзыв об обслуживании, отсканировав QR-код на окошке администратора, он переведет вас в Telegram-бот «Твой ГСЦ».

Если выбрали э-запись онлайн:

поставьте отметку напротив графы «Я ознакомлен и согласен с условиями предоставления услуги» и нажмите «э-запись»;

авторизуйтесь для входа, выбрав соответствующий метод идентификации электронную подпись, BankID или «Дія.Підпис»;

проверьте правильность подключившихся личных данных и заполните поля, если об этом просит система, нажмите «Далее»;

нажмите кнопку «Записаться»;

выберите услугу, которую вы планируете получить;

выберите желаемую дату;

выберите на интерактивной карте желаемый сервисный центр МВД;

просмотрите доступное время и выберите удобное. При необходимости введите дополнительные сведения в поля формы записи. Укажите электронный адрес правильно, так как на него придет талон э-записи. Нажмите «Далее»;

проверьте все поля и нажмите «Подтвердить запись» или для отмены кнопку «Назад»;

талон э-записи сформирован. Загрузите и храните его до момента получения услуги;

прибудьте в сервисный центр МВД вовремя — за 15 минут до времени, указанного в талоне.

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