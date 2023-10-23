Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине — Finance.ua

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Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине

Личные финансы
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Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине
Онлайн-запись на сдачу практических экзаменов стала доступна по всей Украине
Главный сервисный центр МВД открыл доступ к онлайн записи на практические экзамены во все сервисные центры МВД.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Это делается, чтобы наши клиенты имели возможность получить талон предварительной записи не только при посещении сервисного центра МВД, но и осуществить запись удаленно в любом удобном для них месте», — говорится в сообщении.
Уже сейчас кандидаты в водители по всей Украине могут дистанционно через функционал э-запись оформить талоны на практические экзамены на даты с 1 ноября. Ранее онлайн запись была доступна в сервисные центры МВД, которые задействованы в пилотном проекте. А сейчас — во все, в которых принимают экзамены.
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Система позволит записываться онлайн в день обращения и заранее, на 13 дней вперед.
Кандидаты в водители, готовые к теоретическому или практическому тестированию, могут выбрать удобные для себя сервисные центры МВД. Их адреса можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как спланировать визит в сервисный центр МВД

1. Соберите пакет документов, необходимый для получения услуги в сервисном центре МВД (раздел «Услуги»).
2. Выберите сервисный центр МВД, в котором удобно получить услугу (раздел «Контакты»).
3. Выберите способ записи в сервисный центр МВД:
  • онлайн;
  • непосредственно в помещении сервисного центра МВД (в терминале или на рецепции, если терминал отсутствует);
4. Следите за появлением на информационном табло номера талона э-записи.
5. Когда на информационном табло появится номер вашего талона, обратитесь к администратору, работающему за рабочим столом с номером, указанным на табло.
6. Предоставьте администратору необходимые для получения услуги документы.
7. Оплатите услугу. При необходимости оплату можно произвести в отделении банковского учреждения, работающего в помещении сервисного центра МВД или с помощью платежного терминала (при его наличии).
8. После получения услуги оставьте свой отзыв об обслуживании, отсканировав QR-код на окошке администратора, он переведет вас в Telegram-бот «Твой ГСЦ».

Если выбрали э-запись онлайн:

  • поставьте отметку напротив графы «Я ознакомлен и согласен с условиями предоставления услуги» и нажмите «э-запись»;
  • авторизуйтесь для входа, выбрав соответствующий метод идентификации электронную подпись, BankID или «Дія.Підпис»;
  • проверьте правильность подключившихся личных данных и заполните поля, если об этом просит система, нажмите «Далее»;
  • нажмите кнопку «Записаться»;
  • выберите услугу, которую вы планируете получить;
  • выберите желаемую дату;
  • выберите на интерактивной карте желаемый сервисный центр МВД;
  • просмотрите доступное время и выберите удобное. При необходимости введите дополнительные сведения в поля формы записи. Укажите электронный адрес правильно, так как на него придет талон э-записи. Нажмите «Далее»;
  • проверьте все поля и нажмите «Подтвердить запись» или для отмены кнопку «Назад»;
  • талон э-записи сформирован. Загрузите и храните его до момента получения услуги;
  • прибудьте в сервисный центр МВД вовремя — за 15 минут до времени, указанного в талоне.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

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По материалам:
Finance.ua
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