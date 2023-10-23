В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям — Finance.ua
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В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Казна и Политика
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В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям
В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям
Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов.
В частности, внедрены следующие новации:
  1. Ближний свет фар или ходовые огни теперь необходимо включать в светлое время суток вне населенных пунктов круглый год. Напомним, до недавнего времени такое требование действовало только в осенне-зимний период. Штраф за не включенный ближний свет — от 425 до 510 гривен.
  2. Запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла или мопеда.
  3. Запрещается перевозка детей ростом до 150 см в авто без специальных удерживающих систем, позволяющих пристегнуть их ремнем безопасности. Очевидно, речь идет о детских креслах или бустерах. При перевозке ребенка без них грозит штраф от 510 до 850 гривен.
  4. Уточнен перечень дорожных знаков, отмечающих специальные места для остановки транспорта на дорогах для автомобилей и автомагистралях.

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Больше информации об изменениях в ПДД Украины и сроках их вступления в силу появится после публикации постановления Кабмина.
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По материалам:
Фокус
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