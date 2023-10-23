В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям — Finance.ua

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов.

В частности, внедрены следующие новации:

Ближний свет фар или ходовые огни теперь необходимо включать в светлое время суток вне населенных пунктов круглый год. Напомним, до недавнего времени такое требование действовало только в осенне-зимний период. Штраф за не включенный ближний свет — от 425 до 510 гривен. Запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла или мопеда. Запрещается перевозка детей ростом до 150 см в авто без специальных удерживающих систем, позволяющих пристегнуть их ремнем безопасности. Очевидно, речь идет о детских креслах или бустерах. При перевозке ребенка без них грозит штраф от 510 до 850 гривен. Уточнен перечень дорожных знаков, отмечающих специальные места для остановки транспорта на дорогах для автомобилей и автомагистралях.

Больше информации об изменениях в ПДД Украины и сроках их вступления в силу появится после публикации постановления Кабмина.

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Фокус По материалам:

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