На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки — Finance.ua
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На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки

Особисті фінанси
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На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки
На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки
На порталі «Дія» запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
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«Помітили неактуальну адресу чи неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті? Не можете сформувати витяг про місце проживання? Тепер не потрібно їхати в ЦНАП за місцем реєстрації, щоб доповнити дані у реєстрі — зробіть це в Дії за кілька кліків», — сказано в повідомленні.

Як зрозуміти, що потрібно оновити дані про реєстрацію:

  • не формується витяг про місце проживання;
  • є помилка в місці проживання в паспорті у Дії;
  • змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витягу.
Українці, яким вже виповнилося 15 років, можуть самостійно актуалізувати дані про своє місце проживання.
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Послуга доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій:
  • Харківська — Дворічанська громада;
  • Запорізька — Водянська, Степногірська громади;
  • Херсонська — Бехтерська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
  • Донецька — Кальчицька, Нікольська громади.
Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території Криму та окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, раніше в «Дії» розпочали тестування нових функцій — стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.
Якщо ви втратили документи — в державному додатку «Дія» можна замовити їх дублікат. Забрати документи можна самостійно в ДРАЦС або замовити доставлення поштою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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