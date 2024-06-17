Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії» — Finance.ua

Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії» Сьогодні 12:33 — Фінтех і Картки

Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Про це повідомляється постанові від 13 червня 2024 р. № 693

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».

Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:

Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження

Сплата податків та штрафів

Реєстрація бізнесу

Запис на прийом до лікаря

Отримання пенсій та інших соціальних виплат

Зміна місця реєстрації проживання

Подача заяв на отримання закордонного паспорта.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов’язаних через портал «Дія». В уряді обіцяють, що процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину.

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