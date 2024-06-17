Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії» — Finance.ua
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Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»

Фінтех і Картки
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Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.
Про це повідомляється постанові від 13 червня 2024 р. № 693.
Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.
Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».
Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.
За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:
Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження
  • Сплата податків та штрафів
  • Реєстрація бізнесу
  • Запис на прийом до лікаря
  • Отримання пенсій та інших соціальних виплат
  • Зміна місця реєстрації проживання
  • Подача заяв на отримання закордонного паспорта.
Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов’язаних через портал «Дія». В уряді обіцяють, що процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

За матеріалами:
РБК-Україна
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