Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії» — Finance.ua

Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.
Про це повідомляється постанові від 13 червня 2024 р. № 693.
Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.
Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».
Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.
За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:
Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження
- Сплата податків та штрафів
- Реєстрація бізнесу
- Запис на прийом до лікаря
- Отримання пенсій та інших соціальних виплат
- Зміна місця реєстрації проживання
- Подача заяв на отримання закордонного паспорта.
Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов’язаних через портал «Дія». В уряді обіцяють, що процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину.
Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися
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