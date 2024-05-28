У «Дії» знову доступні послуги для водіїв — Finance.ua

У «Дії» знову доступні послуги для водіїв Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

У «Дії» знову доступні послуги для водіїв

Перереєстрація транспортних засобів та обмін посвідчення водія у Дії знову доступні.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«З 28 травня відновлюється можливість отримати сервісні послуги МВС у застосунку Дія. Сьогодні вже знову можна обміняти посвідчення водія та продати авто, мотоцикл чи мопед через смартфон», — сказано в повідомленні.

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Надання послуг сервісних центрів МВС у застосунку Дія були тимчасово призупинені у зв’язку зміною реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діяли з 24 до 27 травня включно.

Перереєстрація транспортного засобу

Перереєструвати транспортний засіб можуть лише фізичні особи, якщо у них перший продаж у році.

Наявні номерні знаки можна залишити або ж отримати нові — спеціальної серії DI.

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Документи доставляються Укрпоштою на обране вами відділення.

Також можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.

Обмін посвідчення водія

При обміні посвідчення водія в Дії замовник обирає шлях отримання документа:

у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

у відділенні Укрпошти або кур'єром на адресу.

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Також можна замовити лише електронне посвідчення водія (е-посвідчення). Е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу дійсні лише на території України.

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