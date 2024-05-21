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Як в Україні отримати посвідчення водія вперше — інструкція

Особисті фінанси
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Як в Україні отримати посвідчення водія вперше — інструкція
Як в Україні отримати посвідчення водія вперше — інструкція
Щоб скласти теоретичний іспит, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До теоретичного іспиту можна підготуватися самостійно.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Алгоритм дій при отриманні посвідчення водія

Майбутні водії, які вирішили самостійно опанувати теоретичний матеріал, можуть вчити теорію відповідно до тем типової навчальної програми.
Також можна скористатися онлайн-тренажером із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на іспиті.
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Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.
У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання іспиту з теорії.
Особи, які проходили теоретичну підготовку в автошколі, можуть складати теоретичний іспит протягом року, допоки дійсне свідоцтво про завершення навчання.

Навчання в автошколі

Результат теоретичного іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення. За цей час кандидату у водії потрібно знайти акредитований навчальний заклад. Це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку.
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Наступний етап — це навчання в автошколі. Кандидат у водії має опанувати практичний курс підготовки, скласти внутрішній практичний іспит в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчання. Цей документ навчальний заклад направляє до сервісного центру МВС.

Практичний іспит

Свідоцтво про закінчення практичного навчання в автошколі дійсне протягом 2 років. За цей час кандидат у водії має скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Якщо в кандидата у водії закінчився строк дії свідоцтва про закінчення автошколи під час воєнного стану, така особа буде допущена до складання практичного іспиту у сервісному центрі МВС.
Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом для складання іспитів має бути дійсною, інформація про стан здоров’я — актуальною.
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У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит у сервісному центрі МВС, то наступна спроба може бути не раніше, ніж через 10 календарних днів.
Для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.
Особа, що склала практичний іспит у сервісному центрі МВС, отримує перше посвідчення водія строком дії на 2 роки.
Інфографіка: hsc.gov.ua
Інфографіка: hsc.gov.ua
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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