Онлайн-запис на складання практичних іспитів став доступний по всій Україні — Finance.ua

Онлайн-запис на складання практичних іспитів став доступний по всій Україні Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Онлайн-запис на складання практичних іспитів став доступний по всій Україні

Головний сервісний центр МВС відкрив доступ до онлайн запису на практичні іспити в усі сервісні центри МВС.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Це робиться аби наші клієнти мали змогу отримати талон попереднього запису не лише при відвідуванні сервісного центру МВС, а й здійснити запис віддалено в будь-якому зручному для них місці», — сказано в повідомленні.

Вже зараз кандидати у водії по всій Україні можуть дистанційно через функціонал е-запис оформити талони на практичні іспити на дати з 1 листопада. Раніше онлайн запис був доступний до сервісних центрів МВС, які задіяні в пілотному проєкті. А наразі - до всіх, у яких приймають іспити.

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Система дозволить записуватися онлайн у день звернення та заздалегідь, на 13 днів наперед.

Кандидати у водії, які готові до теоретичного чи практичного тестування, мають можливість вибрати зручні для себе сервісні центри МВС. Їх адреси можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як спланувати візит до сервісного центру МВС

1. Зберіть пакет документів, необхідний для отримання послуги в сервісному центрі МВС ( розділ «Послуги» ).

2. Оберіть сервісний центр МВС в якому зручно отримати послугу ( розділ «Контакти» ).

3. Оберіть спосіб запису до сервісного центру МВС:

онлайн;

безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС (у терміналі або на рецепції, якщо термінал відсутній);

4. Слідкуйте за появою на інформаційному табло номеру талону е-запису.

5. Коли на інформаційному табло з’явиться номер вашого талону, зверніться до адміністратора, який працює за робочим столом із номером, вказаним на табло.

6. Надайте адміністратору необхідні для отримання послуги документи.

7. Сплатіть за послугу. За необхідності оплату можна здійснити у відділенні банківської установи, що працює в приміщенні сервісного центру МВС або за допомогою платіжного терміналу (у разі його наявності).

8. Після отримання послуги залиште свій відгук про обслуговування, відсканувавши QR-код на віконці адміністратора, він переведе вас до Telegram-бота «Твій ГСЦ».

Якщо обрали е-запис онлайн:

поставте відмітку навпроти графи «Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами надання послуги» та натисніть «е-запис»;

авторизуйтесь для входу, обравши відповідний метод ідентифікації електронний підпис, BankID або Дія.Підпис;

перевірте правильність особистих даних, що підтягнулися автоматично, та заповніть поля, якщо про це просить система, натисніть «Далі»;

натисніть кнопку «Записатись»;

оберіть послугу, яку плануєте отримати;

оберіть бажану дату;

оберіть на інтерактивній карті бажаний сервісний центр МВС;

перегляньте доступний час та оберіть зручний. А також за необхідності введіть додаткові відомості у поля форми запису. Вкажіть електронну адресу правильно, так як на неї прийде талон е-запису. Натисніть «Далі»;

перевірте усі поля та натисніть «Підтвердити запис» або для скасування кнопку «Назад»;

талон е-запису сформовано. Завантажте його та зберігайте до моменту отримання послуги;

прибудьте до сервісного центру МВС вчасно — за 15 хвилин до часу, зазначеного в талоні.

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