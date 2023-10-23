В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям — Finance.ua

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

Зокрема, впроваджено такі новації:

Ближнє світло фар або ходові вогні тепер необхідно вмикати у світлий час доби поза населеними пунктами цілий рік. Нагадаємо, донедавна така вимога діяла тільки в осінньо-зимовий період. Штраф за не ввімкнене ближнє світло — від 425 до 510 гривень. Забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла або мопеда. Забороняється перевезення дітей зростом до 150 см в авто без спеціальних утримуючих систем, що дозволяють пристебнути їх ременем безпеки. Очевидно, йдеться про дитячі крісла або бустери. При перевезенні дитини без них загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. Уточнено перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для зупинки транспорту на дорогах для автомобілів та автомагістралях.

Більше інформації про зміни в ПДР України та строки їх набуття чинності з’явиться після публікації постанови Кабміну.

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