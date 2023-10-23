В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Казна та Політика
161
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.
Зокрема, впроваджено такі новації:
  1. Ближнє світло фар або ходові вогні тепер необхідно вмикати у світлий час доби поза населеними пунктами цілий рік. Нагадаємо, донедавна така вимога діяла тільки в осінньо-зимовий період. Штраф за не ввімкнене ближнє світло — від 425 до 510 гривень.
  2. Забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла або мопеда.
  3. Забороняється перевезення дітей зростом до 150 см в авто без спеціальних утримуючих систем, що дозволяють пристебнути їх ременем безпеки. Очевидно, йдеться про дитячі крісла або бустери. При перевезенні дитини без них загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 гривень.
  4. Уточнено перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для зупинки транспорту на дорогах для автомобілів та автомагістралях.

Рейтинг кредитних карток для водіїв 💳

Більше інформації про зміни в ПДР України та строки їх набуття чинності з’явиться після публікації постанови Кабміну.
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.