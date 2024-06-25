У «Дії» тестують кілька нових документів — Finance.ua

У «Дії» тестують кілька нових документів
У «Дії» розпочали тестування нових функцій — стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Для бета-тестувальників «Дії» стали доступні нові функції, а саме автоматично підтягуються свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Зазначається, що свідоцтво про народження дитини підтягуватиметься автоматично за податковим номером.
Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.
«Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій дитині — 3 чи 23», — йдеться у повідомленні.
Раніше, для того, щоб підтягнути свідоцтво про народження в «Дію» потрібно було вручну вводити його серію та номер.
Хто може долучитися до тестування
До бета-тесту можуть долучитися громадяни України віком 14+, які мають верифікований податковий номер
Реєстрація доступна за посиланням.
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