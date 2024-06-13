Як поновити втрачені документи в Дії (покроково) — Finance.ua

Як поновити втрачені документи в Дії (покроково) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Як поновити втрачені документи в Дії (покроково)

Якщо ви втратили документи — в державному додатку «Дія» можна замовити їх дублікат. Забрати документи можна самостійно в ДРАЦС або замовити доставлення поштою.

Отже, на порталі «Дія» можна замовити наступні дублікати документів:

про народження,

про зміну імені,

про реєстрацію шлюбу,

про розірвання шлюбу,

про смерть.

Як це зробити

Щоб це зробити, потрібно авторизуватися на порталі Дія, натиснути «Послуги» та обрати «Довідки й витяги».

Натисніть на потрібний документ і перевірте дані заявника, потрібно буде вказати причину повторної видачі документа та яким способом ви б хотіли його забрати, оплатіть послугу та підпишіть заяву «Дія.Підписом» або КЕПом.

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Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог.

Також через портал «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків.

Довідка Finance.ua:

6 лютого 2021 року в Україні з’явився мобільний додаток «Дія», який вже скачали понад два мільйони користувачів, а на початку квітня запрацював однойменний веб-портал. Вони є частиною проекту «держава в смартфоні» Міністерства цифрової трансформації України і покликані перевести в онлайн отримання більшості державних послуг.

Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі.

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