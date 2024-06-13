Як поновити втрачені документи в Дії (покроково) — Finance.ua
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Як поновити втрачені документи в Дії (покроково)

Особисті фінанси
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Як поновити втрачені документи в Дії (покроково)
Як поновити втрачені документи в Дії (покроково)
Якщо ви втратили документи — в державному додатку «Дія» можна замовити їх дублікат. Забрати документи можна самостійно в ДРАЦС або замовити доставлення поштою.
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Отже, на порталі «Дія» можна замовити наступні дублікати документів:
  • про народження,
  • про зміну імені,
  • про реєстрацію шлюбу,
  • про розірвання шлюбу,
  • про смерть.

Як це зробити

Щоб це зробити, потрібно авторизуватися на порталі Дія, натиснути «Послуги» та обрати «Довідки й витяги».
Натисніть на потрібний документ і перевірте дані заявника, потрібно буде вказати причину повторної видачі документа та яким способом ви б хотіли його забрати, оплатіть послугу та підпишіть заяву «Дія.Підписом» або КЕПом.
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Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог.
Також через портал «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків.

Довідка Finance.ua:

  • 6 лютого 2021 року в Україні з’явився мобільний додаток «Дія», який вже скачали понад два мільйони користувачів, а на початку квітня запрацював однойменний веб-портал. Вони є частиною проекту «держава в смартфоні» Міністерства цифрової трансформації України і покликані перевести в онлайн отримання більшості державних послуг.
  • Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі.

Як працює Дія. Підпис і для чого він потрібний

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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