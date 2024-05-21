Через портал «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків — Finance.ua

Через портал «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

Через портал «Дія» тепер можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків

Подати заяву в міжнародний Реєстр збитків стало ще простіше — така функція з’явилася у вебверсії «Дії». Раніше це можна було зробити лише через застосунок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія», — написав Федоров.

За його словами, дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини. Тож якщо ваше житло пошкоджене, обовʼязково подавайте заяву.

Зараз послуга доступна для українців, що мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавались на єВідновлення в Дії. Проте згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків можна буде і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Довідка Finance.ua:

2 квітня 2024 року у «Дії» запрацював перший етап міжнародного Реєстру збитків.

Поки що українці можуть подавати через «Дію» заяви про знищені або пошкоджені:.

— приватний будинок;

— квартиру;

— дачний будинок;

— садовий будинок;

— інше житлове приміщення.

— приватний будинок; — квартиру; — дачний будинок; — садовий будинок; — інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади.



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