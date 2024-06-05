В «Дія» добавили удостоверение ветерана — Finance.ua

В «Дія» добавили удостоверение ветерана
В приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Расширяем перечень цифровых документов в „Дія“, чтобы клик — и все под рукой. Теперь удостоверение ветерана — в „Дія“. Защитники и защитницы, больше не нужно носить бумажный документ с собой. Показывайте и шерьте удостоверение где угодно и когда угодно», — говорится в сообщении Минцифры.
Кто может добавить документ
Добавить удостоверение ветерана могут лица, имеющие статус:
- участника боевых действий;
- человека с инвалидностью в результате войны;
- участника войны;
- пострадавшего участника Революции достоинства;
- члена семьи погибшего ветерана войны;
- члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Как добавить документ в приложение |
Пролистайте все документы в «Дія» 👉🏻нажмите Добавить документ👉🏻 выберите Удостоверение ветерана👉🏻 дайте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение.
Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении.
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