В «Дія» добавили удостоверение ветерана — Finance.ua

В «Дія» добавили удостоверение ветерана Сегодня 10:32 — Личные финансы

В «Дія» добавили удостоверение ветерана

В приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Расширяем перечень цифровых документов в „Дія“, чтобы клик — и все под рукой. Теперь удостоверение ветерана — в „Дія“. Защитники и защитницы, больше не нужно носить бумажный документ с собой. Показывайте и шерьте удостоверение где угодно и когда угодно», — говорится в сообщении Минцифры.

Кто может добавить документ

Добавить удостоверение ветерана могут лица, имеющие статус:

участника боевых действий;

человека с инвалидностью в результате войны;



участника войны;



пострадавшего участника Революции достоинства;



члена семьи погибшего ветерана войны;



члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.



Как добавить документ в приложение |

Пролистайте все документы в «Дія» 👉🏻нажмите Добавить документ👉🏻 выберите Удостоверение ветерана👉🏻 дайте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение.

Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении.

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